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Следующий отопительный сезон станет одним из самых сложных: что будет с ценами

Анна Косик
22 августа 2024, 14:45
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Украина еще с лета готовится к приближению зимы, чтобы обеспечить стабильные поставки газа. Это становится главным приоритетом.
отопление, деньги
Подготовка к сложному отопительному сезону продолжается / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Новый отопительный сезон может стать настоящим испытанием для страны. Основной сложностью станет обеспечение достаточного объема энергии и тепла в условиях, когда враг держит под постоянной угрозой энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом рассказал СЕО "Нафтогаза" Алексей Чернышов в комментарии "Укринформу".

"Очевидно, что следующий отопительный сезон, следующая зима является исторической для Украины в том отношении, что она будет наиболее сложной", - сказал он.

При этом цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла останутся стабильными, как и в прошлом году. Это объясняется действием режима ПСО, что гарантирует фиксированные цены и мораторий на их повышение. То есть цены на газ не будут расти.

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"Мы должны относиться ответственно к энергии, заботиться об энергоэффективности, подумать и проверить газовое оборудование, подумать еще раз и проверить ситуацию с окнами, с дверями, с крышами, с подъездами и всем нам известными вещами, которые мы должны все же приводить в порядок для того, чтобы экономить тепло и энергию", - добавил Чернышов.

Кто такой Алексей Чернышов?

Алексей Чернышов - украинский государственный и политический деятель, бизнесмен и инвестор. Председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины". Ранее: Министр развития общин и территорий Украины в 2020-2022 гг. и председатель Киевской областной государственной администрации в 2019-2020 гг. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве, восстановил реформу корпоративного управления в Группе Нафтогаз, пишет Википедия.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - что известно

Ранее стало известно, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения сейчас позволило государственному предприятию "Энергоатом" гасить свои долги. Ранее, несмотря на поднятие тарифов оно оставалось убыточным, однако сейчас заметны положительные изменения.

Напомним, бытовым потребителям электричества могут выставить счет по коммерческому тарифу, если они используют свет для коммерческих нужд и не заключили при этом соответствующий договор.

Накануне в Украине всерьез выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства (общее подорожание с июня 2022 года по июнь 2023 года составило 15,2%). При этом больше всего увеличились расценки на электричество - сразу на 69,7%.

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