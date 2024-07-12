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Части украинцев придется платить за электричество больше: что произошло

Дмитрий Видоменко
12 июля 2024, 17:23
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Бытовым потребителям света могут выставить счет по коммерческому тарифу, если они используют электроэнергию для коммерческих нужд без договора.
Счетчик, монеты
Некоторым украинцам придется платить за свет больше: какая причина / коллаж Главред, фото УНИАН

Бытовым потребителям электричества могут выставить счет по коммерческому тарифу, если они используют свет для коммерческих нужд и не заключили при этом соответствующий договор. Об этом сообщает "Волыньоблэнерго".

Как говорят чиновники, выявленные нарушения после 1 июля 2024 года приведут к перерасчету стоимости потребленной электроэнергии за предыдущий период по коммерческому тарифу.

По словам специалистов, некоторые бытовые потребители электричества могут неожиданно получить счет, который всерьез превышает привычную сумму (это возможно, если энергетики выявят нарушение в использовании света).

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К неприятностям следует готовиться в случае самовольного использования электричества для таких нужд:

  • предпринимательская, хозяйственная и независимая профессиональная деятельность;
  • предоставление платных услуг;
  • осуществление нотариальной деятельности, деятельности дата-центров, центров обработки данных, майнинга;
  • предоставление других платных услуг, в частности в сфере сельского или зеленого туризма.

В случае выявления нарушений стоимость потребленной электроэнергии будет пересчитана по коммерческому тарифу.

"Если после 1 июля у потребителя выявят нарушения, стоимость фактически потребленной им электроэнергии за предыдущий период перечислят по соответствующему коммерческому тарифу", – предупредили в "Волыньоблэнерго".

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, говорил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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свет тарифы на электроэнергию
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