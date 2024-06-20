Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

Нового повышения тарифов на свет в Украине в ближайшее время не планируется, а тариф в 4,32 гривны за квт/ч остается зафиксированным до 30 апреля 2025-го.

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Повышение тарифа на свет: чиновник пояснил, куда пойдут деньги / коллаж Главред, фото УНИАН

Нового повышения тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшее время не планируется, а недавно установленный тариф в 4,32 гривны за киловатт остается зафиксированным до 30 апреля 2025 года. В случае же новых разрушений из-за обстрелов страны-агрессора РФ энергетической инфраструктуры ремонт будет осуществляться за счет других источников – преимущественно международной финансовой помощи. Об этом заявил руководитель Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона.

Чиновник подчеркнул, что недавнее повышение тарифа на свет (+60%), стало вынужденным шагом после массированных обстрелов и ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако новых изменений в тарифе в ближайшее время не предвидится.

Сообщается, что средства, которые были получены от повышения тарифа, будут направлены на восстановление объектов государственного поколения. Однако данные средства пока еще не поступали на счета ресурсоснабжающих компаний – поскольку первые платежки с новыми тарифами потребители будут получать только в начале июля 2024 года.

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То есть, говорит чиновник, ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры еще не доступны, но они станут важнейшим источником финансирования в будущем.

Слободян также отметил, что в случае новых разрушений энергетической инфраструктуры Украина будет вынуждена привлекать другие источники финансирования, главным образом международную помощь.

"Если будут новые какие-либо повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом – международную помощь", – подытожил он.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, говорил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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