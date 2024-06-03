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Объем дефицита будет больше: в какие часы будут выключать свет 4 июня

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2024, 18:49
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Графики отключения света введут для промышленных и бытовых потребителей во всех областях Украины.
свет, электричество, энергосистема
Графики отключения света 4 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 4 июня будут выключать свет во всех областях. Графики почасовых отключений будут действовать для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Лимиты на потребление будут действовать в каждой области с 00:00 до 24:00.

"Завтра, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня. Причина - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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