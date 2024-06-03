ВСУ разрешили бить оружием США: в РФ истерически грозят "роковыми последствиями"

Сергей Рябков заявил о вероятности "асимметричного" ответа Вашингтону.

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В РФ снова начали намекать на ядерный ответ Западу / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ истерически прокомментировали сообщения о том, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Такой шаг Вашингтона якобы может привести к "роковым последствиям", заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Радио "Свобода".

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они по непонятным причинам недооценивают серьезность того отпора, который могут получить", – сказал официальный представитель МИД РФ. видео дня

Заместитель главы внешнеполитического ведомства страны-агрессора отмечает, что ответ может быть "асимметричным", но Вашингтон, по мнению Москвы, "испытает последствия".

Также Рябков призвал США "максимально серьезно относиться к звучащим из России оговоркам", в частности к тому, что сказал диктатор Владимир Путин.

Ядерные угрозы Кремля

Как известно ранее Путин, комментируя призывы европейских стран о разрешении ударов по России, начал фактически угрожать малым странам. Диктатор РФ не стесняясь начал угрожать нанести удар ядерным оружием.

По словам Путина, представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в странах с плотным населением, должны осознавать, с чем они играют.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Удары западным оружием по РФ – главные новости по теме

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили бить американским оружием по России в приграничье. По данным газеты Wall Street Journal, ВСУ могут применять не только HIMARS, но и GMLRS, а также другие артиллерийские установки.

Как сообщалось ранее, Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

/ Инфографика: Главред

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