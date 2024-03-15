"У нас есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

По словам президента Франции, ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

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Макрон ответил на угрозы Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", – сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Французский лидер отметил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо", передает Le Figaro.

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"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", – подчеркнул Макрон.

Он также акцентировал на том, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

"Когда говорится о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", – добавил политик.

Ядерные угрозы Путина

На днях в интервью российским СМИ российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ "готова к ядерной войне".

"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", - заявил он.

Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.

"Страны, которые заявляют, что не имеют красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет", - заявил Путин.

На угрозы хозяина Кремля отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден знает о новых заявлениях Путина о возможности применения ядерного оружия. Однако в США не видят причин для изменения ядерной стратегии США.

В Белом доме отметили, что подобной риторикой Путин пытается шантажировать страны Запада.

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