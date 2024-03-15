"У нас есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.
"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", – сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
Французский лидер отметил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо", передает Le Figaro.
"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", – подчеркнул Макрон.
Он также акцентировал на том, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.
"Когда говорится о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", – добавил политик.
Отношения Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасшабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил ритооику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
Ядерные угрозы Путина
На днях в интервью российским СМИ российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ "готова к ядерной войне".
"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", - заявил он.
Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.
"Страны, которые заявляют, что не имеют красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет", - заявил Путин.
На угрозы хозяина Кремля отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден знает о новых заявлениях Путина о возможности применения ядерного оружия. Однако в США не видят причин для изменения ядерной стратегии США.
В Белом доме отметили, что подобной риторикой Путин пытается шантажировать страны Запада.
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