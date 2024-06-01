'Кто-то боится': Зеленский высказался о мужчинах, которые не хотят воевать

Зеленский называет вопрос мобилизации в Украине самым сложным сейчас.

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Зеленский высказался о тех, кто не хочет воевать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты

В Украине продолжается мобилизация, однако ее темпы желают быть лучшими. Многие мужчины уклониться от призыва. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к таким мужчинам в интервью The Guardian.

Он убеждает, что понимает людей, которые не хотят воевать, но вопрос мобилизации сейчас остается самым сложным. Запас из людей, которые добровольно ушли на фронт на первых этапах войны, в основном уже исчерпан.

"Некоторые люди не хотят участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но не скажешь, что сейчас все бегут, а раньше не бежали. Нет, это не так", - сказал он. видео дня

В то же время Зеленский оставил без ответа вопрос о том, сколько Украина сможет воевать с армией, которая все чаще состоит из мобилизационных войск, а не из добровольцев.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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