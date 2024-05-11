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"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

Руслана Заклинская
11 мая 2024, 21:47
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Истории, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, уже приходит конец, заявил Дмитрий Лазуткин.
'Мобилизоваться надо всей стране': в Минобороны высказались о законе о мобилизации
Спокойной жизни части украинцев "приходит конец" / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Закон о мобилизации изменит подход к войне. Государство должно знать, сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности, кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Эспрессо".

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, "разительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза", когда возвращаешься с Донбасса в мирные города, "не является нормальным". Лазуткин отметил, что это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако сейчас надо мобилизоваться всей стране, всему обществу.

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"С 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦПАУ", - напомнил Лазуткин.

Кроме того, спикер Минобороны отметил, что государству нужно понимать, сколько мужчин призывного возраста являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности, кто имеет право на бронирование или отсрочку от призыва. Также необходимо знать определенные социальные аспекты, в частности количество и возраст детей.

Кто такой Дмитрий Лазуткин?

Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - нововведения

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. А уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут разделять на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, если военнообязанный гражданин получает повестку с целью обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или отказывается проходить ВВК, его данные передают в Национальную полицию, поскольку он совершил административное правонарушение. Полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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