Сколько заключенных мобилизуют по новому закону: Арахамия назвал реальное число

Рекрутеры будут индивидуально решать, с кем из осужденных военные хотят заключить контракт, рассказал нардеп Давид Арахамия.

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Арахамия рассказал, скольких заключенных могут мобилизовать / Колаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Общее количество заключенных, которых могут мобилизовать, составляет 15-20 тысяч человек. Реальное количество будет не менее нескольких тысяч. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте.

"Ресурс - где-то 15-20 тысяч. Это общий ресурс, который может подпадать под эти критерии. Сколько из них подпишет непосредственно контракт - мы не знаем. Это же по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек, скажем так", - пояснил Арахамия.

По его словам, рекрутеры будут индивидуально определять, с кем из осужденных можно заключить контракт. Затем командир воинской части, который их будет привлекать, предоставит необходимую документацию.

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"Затем с этими уже документами и фактически подписанным контрактом они идут в суд. Суд принимает решение об условно-досрочном освобождении от наказания. И они этапируются", - отметил депутат.

Осужденные, с которыми заключен контракт, будут направляться в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных силах Украины под охраной Национальной гвардии.

Председатель фракции также отметил, что оценки очень условны, поскольку подобного еще не делали. Он надеется, что президент подпишет закон уже на этой неделе и его опубликуют.

"Главное управление разведки - они первые сказали, что они будут с этим работать. Они уже знают, уже даже имеют какие-то наработки с людьми. И будем смотреть", - добавил Арахамия.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация заключенных - принятие закона

Напомним, 13 марта, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11079, который позволяет освобождение осужденных от отбывания наказания, чтобы они могли поступить на военную службу по контракту.

Также, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в начале войны уже было помиловано около 300 осужденных, которые присоединились к ВСУ. При этом, важно понимать, что в Украине "вне радаров" ТЦК находятся граждане, у которых когда-то была судимость, количество таких людей достигает 50 000.

Как сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных. За законопроект проголосовало 279 народных депутатов, против - 0, еще 40 депутатов воздержались. Из документа частично убрали риски по антикоррупции, на которых акцентировал антикоррупционный комитет. Теперь из тюрьмы не смогут мобилизоваться депутаты и некоторые топ-коррупционеры (с определенными исключениями). Также закон запрещает мобилизовать лица, осужденные за тяжкие преступления, например убийства или изнасилования.

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