Заключенные могут 'искупить вину на поле боя': что предлагает законопроект

Из тюрьмы для военной службы человека доставит Нацгвардия в ТЦК и передаст для заключения контракта и отправки на фронт.

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Как законопроект о мобилизации заключенных предлагает мобилизовать их в армию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Верховная Рада рассматривает законопроект, который может позволить мобилизовать на военную службу по контракту лица, находящиеся в тюрьме. Для этого нардепы предлагают внести изменения в Уголовный и процессуальный кодексы и другие законодательные акты относительно условно-досрочного освобождения от наказания. Об этом указано в законопроекте №11079, обнародованном 15 марта на сайте парламента Украины

В частности, нардепы предлагают разрешить применение условно-досрочного освобождения для тех, кто отбывает наказание в виде ограничения или лишения свободы, за исключением тех, кто был осужден за преступления против национальной безопасности Украины. Суд может назначить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, если осужденный изъявил желание проходить такую военную службу "и соответствует требованиям прохождения" службы в армии как "контрактник".

"В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания нового уголовного преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72 настоящего Кодекса", - отметили в документе.

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За уклонение от прохождения военной службы после условно-досрочного освобождения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

При освобождении из тюрьмы для военной службы человека доставит Нацгвардия в соответствующий ТЦК и СП и передаст для заключения контракта и отправки в специализированное подразделение воинской части, где человек будет нести службу.

Почему нардепы предложили инициативу

В пояснительной записке отмечается, что "не секрет, что мобилизационный ресурс нашего врага является огромным, а потому нам следует использовать все имеющиеся возможности для отпора вооруженной агрессии".

"Одним из ресурсов, который может быть использован для усиления обороноспособности государства являются лица, отбывающие наказание в виде ограничения или лишения свободы. Среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане, готовые искупить свою вину перед обществом на поле боя", - отметили в законопроекте.

В то же время привлечение заключенных к военной службе требует четкого законодательного регулирования всех аспектов, связанных с:

условно-досрочным освобождением таких лиц,

осуществлением административного надзора за ними,

принятия их на военную службу и определения особенностей ее прохождения,

урегулирования вопросов социальной и правовой защиты таких лиц и тому подобное.

Эти вопросы должен урегулировать законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода".

Мобилизация заключенных

Как сообщал Главред, в среду, 13 марта, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11079, который позволяет освобождение осужденных от отбывания наказания, чтобы они могли поступить на военную службу по контракту.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в начале войны уже было помиловано около 300 осужденных, которые присоединились к ВСУ. При этом, важно понимать, что в Украине "вне радаров" ТЦК находятся граждане, у которых когда-то была судимость, количество таких людей достигает 50 000.

Также мужчины с условными сроками наказания подлежат мобилизации в Украине, заявил заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе. Он отмечает, что условный срок не исключает службы в Вооруженных силах Украины.

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