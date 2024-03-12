'Не существует демобилизации во время войны': Зеленский прямо высказался о мобилизации

Среди парламентариев ведутся дебаты по вопросам ротации и отпусков для военнослужащих, сказал президент Украины.

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Зеленский расставил точки над "і" в вопросе мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Мобилизация в Украине продолжается с начала большой войны и продолжается постоянно. В украинском законодательстве нет конкретного механизма демобилизации во время войны, поскольку на это никто не рассчитывал. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.

"Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев, это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в Украине мобилизация никогда не останавливалась, а продолжалась. В то же время президент признал, что проведение мобилизации в стране не идельное.

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"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Или она идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практическим", - подчеркнул он.

По его словам, изменения в закон о мобилизации уже прошли первое чтение в парламенте. Однако среди парламентариев ведутся дебаты по вопросам ротации и отпусков для военнослужащих.

"Они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские военные хотят знать, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации. Вместе с тем парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для общества.

"Поэтому это вопрос исключительно парламента на сегодня и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - добавил Зеленский.

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации в этом году, президент подчеркнул, что в Генштабе есть определенные мобилизационные шаги.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", - сказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона готовы нести военную службу, сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Также в законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для других профессий, которые являются критически важными для работы государства и общества. Конкретный перечень этих категорий утвердит правительство.

Кроме этого, народный депутат Александр Федиенко подтвердил, что многие из срочников хотят остаться на службе подписав контракт, а тех, кого уволят со службы, могут мобилизовать снова через год. Однако точное количество срочников, которых уволят в запас во время войны, остается конфиденциальной информацией.

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