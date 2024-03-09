Демобилизованных срочников снова мобилизуют: когда это произойдет

Количество демобилизованных срочников, которых уволят в запас во время военного положения никто не будет разглашать. Об этом в эфире национального телемарафона заявил народный депутат Александр Федиенко, пишет ТСН.
По словам нардепа многие срочники проявили желание остаться на службе и подписать контракт. Он подтвердил информацию о том, что те, кто уволился со службы - могут быть мобилизованы снова после соответствующего термина. Также можно будет подписать контракт с ВСУ.
Согласно данным, прописанным в законе, мобилизовать демобилизованных срочников смогут через год.
Важно знать, что с начала полномасштабного вторжения в Украине не проводился призыв на срочную службу, но была оглашена мобилизация. Однако срочники, которые на момент вторжения пребывали в армии и термин их службы закончился во время полномасштабной войны, продолжали служить, Помимо прочего, многие срочники успели подписать контракт с ВСУ. Однако сколько представителей каждого из перечисленных решений - неизвестно.
Мобилизация срочников младше 25 лет
К тому же, важно знать, что даже в том случае, если мобилизационный возраст снизят до 25 лет, срочников младше этого возраста смогут мобилизовать через год снова, вне зависимости от возраста.
Кто такой срочник?
Срочник - это тот, кто проходит срочную службу. Срочная военная служба — вид военной службы, которую проходят с целью получения военно-учетной специальности. Военнослужащие срочной службы проходят военную службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, через две недели Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. Об этом сообщил член Комитета Федор Вениславский во время брифинга. Профильный комитет Верховной Рады еще не сформулировал своего заключения относительно законопректа.
Также, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время серьезно рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации – по праву управления транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в среду, 6 марта.
К тому же, в Украине пытаются определить параметры справедливого бронирования работников от мобилизации. Правительству следует учитывать и то, что для обеспечения одного военного нужно 8 налогоплательщиков. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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