УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

Яна Ставская
7 марта 2024, 20:33
Президент прокомментировал решение в вечернем видеообращении.
Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится
ВСУ нуждаются в "свежих" силах / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Согласно тексту, размещенному на сайте Офиса президента 7 марта, увольнение срочников в запас из ВСУ состоится в апреле - мае 2024 года.

Речь идет о военных, срок службы которых закончился во время действия военного положения от 24 февраля 2022 года или был продлен "сверх установленных сроков".

видео дня

Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении от 7 марта, "сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры". Речь идет о замене людей с точки зрения оборонных задач.

"С апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому", - прокомментировал решение глава государства.

Что известно о срочной военной службе в Украине?

Срочная служба - это вид военной службы, которая необходима для приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. Срочники проходят военную службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей, этих солдат не привлекают к участию в боях на фронте.

На срочную военную службу могут быть призваны мужчины с 18-ти до 27-ми лет. При этом призвать смогут только в случае, если позволит состояние здоровья и у гражданина не будет права на освобождение или отсрочку от призыва. До полномасштабного вторжения в Украине дважды в год проводили призывную кампанию на срочную службу - весной и осенью.

Сроки срочной службы для призывников, имеющих высшее образование, составляет 12 месяцев. Срочники без высшего образования служат 18 месяцев. Граждане призывного возраста добровольно могут быть приняты на военную службу по контракту. Об этом сообщает Полтавский областной центр ТЦК и СП.

Как писал Главред, 26 февраля Зеленский подписал закон №3600 IX о демобилизации срочников на 12 месяцев.

По подсчету генерала Романенко, обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек. Этап, который предусматривает мобилизацию первых 300 тысяч человек в ряды ВСУ, должен быть достаточно быстрым, подчеркнул он.

Напомним, The Washington Post определил провал мобилизации и стратегический кризис как главные вызовы для Зеленского на 2024 год. Журналисты отмечали, что отсутствие четкой мобилизационной стратегии привело к критике правительства, а среди военнообязанных царит паника.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация ВСУ Владимир Зеленский мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

22:12 Синоптик
Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумах

Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумах

21:45 Украина
Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

20:35 Украина
Все главные новости

Популярное

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон 28407

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки 18266

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

«Трудная жизнь»: российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина 17815

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей 12371

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

Последние новости

21:45

Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумах

21:43

Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus

21:23

Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

20:35

Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

20:33

Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:18

"Вы получаете мир, помогая Украине": Кэмерон дал Шольцу одназначный намек о Taurus

19:49

Ситуация обостряется: на Харьковщине будут принудительно эвакуировать детей

19:43

Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ

19:25

Залужному дают новую должность: чем будет заниматься экс-главнокомандующий ВСУ

Реклама
19:19

"Эпоха мира закончилась": Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением

19:15

Лунный календарь на 8 марта: какие вопросы решатся в этот день

19:10

Говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузиюмнение

19:07

Слова Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева: брызгает слюной

19:04

Влупит 9 градусов мороза: Украину накрывает волна похолодания

19:03

Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видеоВидео

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

Реклама
17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

17:37

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:25

Порошенко за один месяц войны стал богаче, чем за весь 2021 довоенный год - НАПК

17:22

Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

17:16

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

16:55

Почему детям нельзя давать есть грибы: важные факты о детском питании

16:39

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:23

Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице

16:21

Планы всегда есть в Генштабе: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

16:20

Медведев истерит, потому что не удалось убить Зеленского ракетой: "Обидно как-то"

16:14

Войска РФ будут атаковать минимум до конца марта: в ВСУ раскрыли планы Путина

16:13

В F﻿orbes назвали самую высокооплачиваемую звезду Голливуда за 2023-й

16:02

Подарок для бывшего: Тищенко получил сумасшедшую сумму от жены в честь развода

15:47

Мощный взрыв и пожар в Сумах: РФ ударила по городу ракетой, есть пострадавшиеФото

15:47

На заводе в Череповце произошел взрыв: разрушен цех по производству FPV

15:36

"Едут с презрением, как в отстойник": Россия превратила Донбасс в помойку - Охлобыстин

15:19

"Что за глупости?": Жадан эмоционально высказался о словах Соловий, что она его бросила

15:15

Гвинет разрешила: падчерица Бандераса обручилась с бывшим мужем Пэлтроу

15:10

Норвегия выделила более 150 миллионов долларов на снаряды для армии Украины

14:36

"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

Реклама
14:31

Решение суда по убийству оператора-украинки Хатчинс: что будет с Алеком Болдуином

14:24

Как быстро снять старую побелку с потолка: простой, но рабочий способ

14:23

Как увеличить урожайность клубники в 4 раза: 2 совета от французских хозяек

14:11

Это не поможет при засоре: сантехник рассказал, почему нельзя лить кипяток

14:00

РФ будет наступать и пойдет на Киев, но летом все изменится в пользу Украины – астролог Влад РоссЭксклюзив

13:59

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

13:58

"Линия фронта будет двигаться на запад": Гетьман раскрыл возможный прорыв обороны ВСУ

13:38

Лолита Милявская требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

13:38

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

13:34

Козловский объяснил фанатам, почему он больше не на фронте

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять