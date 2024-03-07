Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

Президент прокомментировал решение в вечернем видеообращении.

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ВСУ нуждаются в "свежих" силах / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Согласно тексту, размещенному на сайте Офиса президента 7 марта, увольнение срочников в запас из ВСУ состоится в апреле - мае 2024 года.

Речь идет о военных, срок службы которых закончился во время действия военного положения от 24 февраля 2022 года или был продлен "сверх установленных сроков".

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Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении от 7 марта, "сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры". Речь идет о замене людей с точки зрения оборонных задач.

"С апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому", - прокомментировал решение глава государства.

Что известно о срочной военной службе в Украине? Срочная служба - это вид военной службы, которая необходима для приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. Срочники проходят военную службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей, этих солдат не привлекают к участию в боях на фронте. На срочную военную службу могут быть призваны мужчины с 18-ти до 27-ми лет. При этом призвать смогут только в случае, если позволит состояние здоровья и у гражданина не будет права на освобождение или отсрочку от призыва. До полномасштабного вторжения в Украине дважды в год проводили призывную кампанию на срочную службу - весной и осенью. Сроки срочной службы для призывников, имеющих высшее образование, составляет 12 месяцев. Срочники без высшего образования служат 18 месяцев. Граждане призывного возраста добровольно могут быть приняты на военную службу по контракту. Об этом сообщает Полтавский областной центр ТЦК и СП.

Как писал Главред, 26 февраля Зеленский подписал закон №3600 IX о демобилизации срочников на 12 месяцев.

По подсчету генерала Романенко, обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек. Этап, который предусматривает мобилизацию первых 300 тысяч человек в ряды ВСУ, должен быть достаточно быстрым, подчеркнул он.

Напомним, The Washington Post определил провал мобилизации и стратегический кризис как главные вызовы для Зеленского на 2024 год. Журналисты отмечали, что отсутствие четкой мобилизационной стратегии привело к критике правительства, а среди военнообязанных царит паника.

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