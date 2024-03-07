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"Эпоха мира закончилась": Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 19:19
Европа живет в предвоенные времена, нужно верить в свою силу, поскольку на карту поставлено будущее нашей цивилизации, заявил премьер-миеистр Польши.
'Эпоха мира закончилась': Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением
Туск призывает европейских лидеров к решительным шагам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 отдельная бригада морской пехоты, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушко

Европейские лидеры должны быть решительнее, поскольку "эпоха мира закончилась". Сейчас Запад живет в "предвоенное время", а Украина - в условиях жесточайшей войны. Об этом премьер-министр Польши сказал в своей речи на съезде "Европейской народной партии" в Бухаресте, пишет RMF24.

"Времена блаженного мира закончились, послевоенная эпоха прошла. Мы живем в новые времена - в предвоенную эпоху. Для некоторых наших братьев это уже даже не довоенная эпоха, а период полномасштабной войны в ее самой жестокой версии, - сказал польский премьер-министр, имея в виду Украину.

По его словам "нет никаких объективных причин капитулировать перед злом". Туск отметил, что Европа имеет все необходимые средства, чтобы противодействовать российской агрессии.

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"Сегодня мы должны четко сказать, что мы стоим перед простым выбором - либо мы берем на себя борьбу, чтобы защитить наши границы, нашу территорию, наши принципы, и, как следствие, наших граждан и будущие поколения, либо мы упадем", - сказал глава польского правительства.

Также Туск призвал лидеров стран Европы "поверить в собственные силы". ЕС должен предпринять решительные шаги в оборонном секторе.

"Мы не можем продолжать питаться иллюзиями. Никто не снимет с нас ответственности за борьбу за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшим гарантом нашей безопасности и нашего единства. Потенциал Европы в экономическом, финансовом, демографическом и моральном измерениях - больше, чем потенциал тех, кто нападает на нас", - подчеркнул он.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Помощь Украине в войне против РФ

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с политическими лидерами, что в помощи Украине нет больше "красных линий". Некоторые депутаты раскритиковали Макрона за его заявления и назвали их "безответственными" и "чрезвычайно опасными".

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что евроинституты, сформированные по результатам выборов в Европарламент, должны создать Оборонный союз в течение следующих пяти лет. Также она призвала к большим расходам на оборону ЕС, направленных на восстановление и модернизацию вооруженных сил стран-членов и поддержку Украины.

Как сообщал Главред, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. Однако глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран не будут вовлечены в боевые действия.

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Евросоюз Дональд Туск война России и Украины
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