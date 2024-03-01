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Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

Дмитрий Видоменко
1 марта 2024, 22:25
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине вертолета Ми-171Е (которые были изготовлены в стране-агрессоре РФ).
Милей, Вертолеты
Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times / коллаж Главред, фото "Википедия" и скриншот из видео

Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е (которые были изготовлены в стране-агрессоре РФ). Согласно информации издания Financial Times.

Как пишут журналисты, такое поведение Милея резко отличается в контексте других лидеров латиноамериканских стран – к примеру, бразильского президентп Лулы да Силва и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопес Обрадора, которую занимают гораздо более нейтральную позицию в войне, развязанной Россией против Украины.

"Милей предпочитает союзы со "странами, которые защищают свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства ", – пишут в Financial Times.

видео дня

Вертолет "Ми-171Е" ‒ одна из модификаций советского "Ми-8", впервые совершившего полет в 1961 году. Такие машины направлены главным образом на обеспечение аргентинских антарктических станций и проведение поисково-спасательных операций.

Кто такой Хавьер Милей?

Хавьер Херардо Милей - аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Президент Аргентины с 10 декабря 2023 года. Первый в мировой истории президент-либертарианец, сообщает "Википедия".

Ликвидация российских СУ-34

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

Также сокрушительные удары Сил обороны Украины по трем российским боевым самолетам Су-34 значительно повлияли на операции российских войск на левом берегу Днепра. Оперативная сводка разведки Великобритании свидетельствует, что неспособность оккупантов установить контроль над воздухом существенно ограничивает их возможности на поле боя.

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Аргентина Хавьер Милей
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