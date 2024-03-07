Слова Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева: брызгает слюной

Экс-президенту РФ очень не понравилось новое заявление французского лидера.

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Медведев снова истерит / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Франции после всплывшего в СМИ заявления Эммануэля Макрона, что по помощи Украине у Парижа "больше нет красных линий".

В комментарии пропагандистам Кремля Медведев заявил, что "слова Макрона будут означать, что и у РФ нет красных линий в отношении Франции".

Публикацию Медведев завершил фразой из римского права - "In hostem omina licita", которая в переводе означает "по отношению к врагу все дозволено".

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Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

"Красных линий больше нет"

Французский президент Эммануель Макрон во время встречи с лидерами партий заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий". Это, по данным Le Monde, политиков обеспокоило.

Французский политик - представитель Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель - на фоне встречи с Макроном добавил, что позиция Франции в отношении Украины "изменилась".

"Красных линий больше нет, ограничений больше нет", - сказал Руссель.

Как рассказала глава французской Партии Зеленых Марин Тонделье, глава государства пояснил, что "поскольку мы сталкиваемся с Владимиром Путиным, который, очевидно, не имеет никаких ограничений", "устанавливать ограничения самим", "интернализировать ограничения" означало бы "дать ему сравнительное предпочтение". Она также сказала, что "чрезвычайно тревожно видеть, как президент Франции объясняет кому-то, у кого есть ядерное оружие, которое мы сами имеем, что мы должны показать, что у нас нет никаких ограничений".

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