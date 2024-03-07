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Есть все шансы: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации во 2 чтении

Юрий Берендий
7 марта 2024, 12:18
В Раде отметили, что есть достаточно большие шансы на принятие обновленной версии закона о мобилизации в первой половине апреля.
Есть все шансы: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации во 2 чтении
В Раде рассказали, когда могут принять новый закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Через две недели Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. Об этом сообщил член Комитета Федор Вениславский во время брифинга. Профильный комитет Верховной Рады еще не сформулировал своего заключения относительно законопректа.

Депутат считает, что профильному комитету понадобится до двух недель, чтобы окончательно сформулировать свое заключение по законопроекту. После этого планируется голосование за заключение, которое является обязательным для дальнейшего рассмотрения законопроекта в сессионном зале Верховной рады.

"Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной таблице, сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", - подчеркнул Вениславский.

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Народный избранник указал, что из-за большого количества поправок и возможности настаивания на их принятии в зале каждым нардепом этот процесс может занять определенное время.

Он считает, что руководство парламента должно согласовать с лидерами депутатских фракций, какую именно процедуру применить для предотвращения злоупотреблений и затягивания с принятием этого законопроекта.

"Но я думаю, что целый месяц, конец марта - начало апреля, первая половина апреля - шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики", - подытожил Вениславский.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны сейчас активно обсуждается одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации - это относительно их права на управление транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Мобилизационный потенциал Украины составляет около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона готовы поступить на военную службу. Об этом сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

В Украине сейчас прилагают усилия, чтобы установить критерии справедливого бронирования работников от военной мобилизации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что для обеспечения одного военнослужащего необходимо 8 налогоплательщиков.

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мобилизация война в Украине
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