'Из-за бездействия Конгресса': в США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе

В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Представители ведомства отметили, что это является очередным доказательством того, что Украина нуждается в усилении ПВО.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге отреагировал на удар РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса. Он отметил, что это является еще одним напоминанием о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.
"Это напоминание о потребности Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы и призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он.видео дня
В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.
"Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса", - сказала она.
Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация сейчас продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасных последствиях российской агрессии для нашего государства.
Напомним, что Роман Свитан рассказал, почему США тянут с помощью Украине. В этом году нашего наступления может уже не быть, ведь если США проголосуют за выделение помощи поздно, то не будет времени готовить личный состав и разворачивать силы.
Военный эксперт Валентин Бадрак раскрыл, могут ли США позволить Украине проиграть. Он отметил, что расчет Байдена оказался ошибочным и эта стратегическая ошибка стоила Украине дорого - погибли тысячи украинцев.
Больше интересных новостей:
- Зеленская отказалась лететь в США: все из-за Навальной
- США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель
- Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности