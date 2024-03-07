'Из-за бездействия Конгресса': в США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе

В США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация сейчас продолжается в Украине.

https://glavred.info/ukraine/cherez-bezdiyalnist-kongresu-u-ssha-vidreaguvali-na-potuzhniy-udar-rf-po-odesi-10548047.html Ссылка скопирована

В США отреагировали на удар РФ по Одессе 6 марта / коллаж: Главред, фото: ОПУ, ГСЧС, скриншот: видео

В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Представители ведомства отметили, что это является очередным доказательством того, что Украина нуждается в усилении ПВО.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге отреагировал на удар РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса. Он отметил, что это является еще одним напоминанием о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.

"Это напоминание о потребности Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы и призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он. видео дня

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.

"Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса", - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация сейчас продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасных последствиях российской агрессии для нашего государства.

Напомним, что Роман Свитан рассказал, почему США тянут с помощью Украине. В этом году нашего наступления может уже не быть, ведь если США проголосуют за выделение помощи поздно, то не будет времени готовить личный состав и разворачивать силы.

Военный эксперт Валентин Бадрак раскрыл, могут ли США позволить Украине проиграть. Он отметил, что расчет Байдена оказался ошибочным и эта стратегическая ошибка стоила Украине дорого - погибли тысячи украинцев.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.