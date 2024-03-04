Пентагон закупит тысячу беспилотных истребителей: в WSJ раскрыли планы США

ВВС Соединенных Штатов намерены закупить не менее тысячи беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту. Первые 100 самолетов американские военные планируют получить в ближайшие пять лет.
Растущая стоимость существующих военных самолетов и достижения в области программного обеспечения заставляют ВВС перейти на новое поколение беспилотных самолетов.
По данным издания Wall Street Journal, беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты обычных самолетов (например, F-35 или B-21), и на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей. Предполагается, что беспилотные истребители должны помочь в сдерживании Китая.
Согласно спецификациям ВВС, самолеты смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, неся ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских самолетов и наземных целей, включая корабли.
Сообщается, что их также можно будет задействовать в разведке и использовать как "коммуникационный хаб". Бюджет программы разработки составляет 6 млрд долларов. Известно, что над программой создания нового самолета работают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Уже к этому лету Пентагон хочет определиться с двумя компаниями, которые получат такой контракт.
Отсутствие экипажа должно позволять дронам выполнять более рискованные маневры, которые пилоту физически невозможно выдержать, говорят представители ВВС и разработчики летного программного обеспечения.
В ВВС предполагают, что один беспилотник обойдется США в 20-30 млн долларов, хотя руководители отрасли ожидают, что в конце концов она снизится примерно до 10 млн долларов или даже меньше. Для сравнения - стоимость F-35 составляет около 100 млн долларов, а один новый бомбардировщик B-21 оценен в 750 млн долларов.
Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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