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Пентагон закупит тысячу беспилотных истребителей: в WSJ раскрыли планы США

Юлия Закрепа
4 марта 2024, 07:59обновлено 4 марта, 08:34
В ВВС предполагают, что один беспилотник обойдется США в 20-30 млн долларов.
Пентагон закупит тысячу беспилотных истребителей: в WSJ раскрыли планы США
США готовится к сдерживанию Китая / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Белый дом

ВВС Соединенных Штатов намерены закупить не менее тысячи беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту. Первые 100 самолетов американские военные планируют получить в ближайшие пять лет.

Растущая стоимость существующих военных самолетов и достижения в области программного обеспечения заставляют ВВС перейти на новое поколение беспилотных самолетов.

По данным издания Wall Street Journal, беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты обычных самолетов (например, F-35 или B-21), и на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей. Предполагается, что беспилотные истребители должны помочь в сдерживании Китая.

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Согласно спецификациям ВВС, самолеты смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, неся ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских самолетов и наземных целей, включая корабли.

Сообщается, что их также можно будет задействовать в разведке и использовать как "коммуникационный хаб". Бюджет программы разработки составляет 6 млрд долларов. Известно, что над программой создания нового самолета работают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Уже к этому лету Пентагон хочет определиться с двумя компаниями, которые получат такой контракт.

Отсутствие экипажа должно позволять дронам выполнять более рискованные маневры, которые пилоту физически невозможно выдержать, говорят представители ВВС и разработчики летного программного обеспечения.

В ВВС предполагают, что один беспилотник обойдется США в 20-30 млн долларов, хотя руководители отрасли ожидают, что в конце концов она снизится примерно до 10 млн долларов или даже меньше. Для сравнения - стоимость F-35 составляет около 100 млн долларов, а один новый бомбардировщик B-21 оценен в 750 млн долларов.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Напомним, что РФ собралась объявить территориальные претензии США. В России рассматривают возможность отмены "соглашения Шеверднадзе-Бейкера", согласно которому было разграничено морское пространство в Беринговом проливе.

США на фоне слухов о "космической" угрозе РФ запустили спутники. Спутники содержат датчики для отслеживания гиперзвуковых и баллистических пусков. В течение следующих нескольких недель американцы проведут серию тестов и процедур проверки.

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