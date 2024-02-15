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США на фоне слухов о "космической" угрозе РФ запустили спутники: будут "видеть" баллистику

Яна Ставская
15 февраля 2024, 16:59
В течение двух лет будут продолжаться тестирования и проверки новой системы США.
США на фоне слухов о 'космической' угрозе РФ запустили спутники: будут 'видеть' баллистику
США отправили шесть новых спутников на орбиту / Коллаж Главреда. Фото: defense.gov

США запустили в космос спутники, которые будут отслеживать пуск баллистического и гиперзвукового ракетного вооружения. Днем ранее американские СМИ писали о якобы разоблачении "разведданных" Америки о новой угрозе со стороны России.

Об успешном запуске шести спутников на околоземную орбиту проинформировал Пентагон. Указывается, что пуск состоялся на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Два из четырех спутников содержат датчики для отслеживания гиперзвуковых и баллистических пусков.

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Два года Пентагон выделил на испытания систем на орбите. В течение следующих нескольких недель американцы проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и "коммуницируют" с другими системами должным образом.

Нацугроза для США со стороны России

14 ноября, в Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности, к которой причастна Россия. Хотя конкретную причину этой угрозы не раскрывали, два источника описали информацию как "очень чувствительную".

Нацугроза связана с планами РФ развернуть ядерное оружие в космосе. Его россияне хотят использовать против спутников, писал ABC News.

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