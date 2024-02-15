США на фоне слухов о 'космической' угрозе РФ запустили спутники: будут 'видеть' баллистику

США запустили в космос спутники, которые будут отслеживать пуск баллистического и гиперзвукового ракетного вооружения. Днем ранее американские СМИ писали о якобы разоблачении "разведданных" Америки о новой угрозе со стороны России.
Об успешном запуске шести спутников на околоземную орбиту проинформировал Пентагон. Указывается, что пуск состоялся на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX.
Два из четырех спутников содержат датчики для отслеживания гиперзвуковых и баллистических пусков.
Два года Пентагон выделил на испытания систем на орбите. В течение следующих нескольких недель американцы проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и "коммуницируют" с другими системами должным образом.
Нацугроза для США со стороны России
14 ноября, в Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности, к которой причастна Россия. Хотя конкретную причину этой угрозы не раскрывали, два источника описали информацию как "очень чувствительную".
Нацугроза связана с планами РФ развернуть ядерное оружие в космосе. Его россияне хотят использовать против спутников, писал ABC News.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россия стянула на Ореховское направление еще больше войск, чем под Авдеевку - "Таврия"
- "Все решения уже приняты": в Минобороны сделали заявление о F-16
- "Популярных" решений нет: в Раде назвали стоимость проведения мобилизации: в Минобороны сделали заявление о F-16