США на фоне слухов о 'космической' угрозе РФ запустили спутники: будут 'видеть' баллистику

В течение двух лет будут продолжаться тестирования и проверки новой системы США.

https://glavred.info/world/ssha-na-tli-chutok-pro-kosmichnu-zagrozu-rf-zapustili-suputniki-bachitimut-balistiku-10542047.html Ссылка скопирована

США отправили шесть новых спутников на орбиту / Коллаж Главреда. Фото: defense.gov

США запустили в космос спутники, которые будут отслеживать пуск баллистического и гиперзвукового ракетного вооружения. Днем ранее американские СМИ писали о якобы разоблачении "разведданных" Америки о новой угрозе со стороны России.

Об успешном запуске шести спутников на околоземную орбиту проинформировал Пентагон. Указывается, что пуск состоялся на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Два из четырех спутников содержат датчики для отслеживания гиперзвуковых и баллистических пусков.

видео дня

Два года Пентагон выделил на испытания систем на орбите. В течение следующих нескольких недель американцы проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и "коммуницируют" с другими системами должным образом.

Нацугроза для США со стороны России

14 ноября, в Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности, к которой причастна Россия. Хотя конкретную причину этой угрозы не раскрывали, два источника описали информацию как "очень чувствительную".

Нацугроза связана с планами РФ развернуть ядерное оружие в космосе. Его россияне хотят использовать против спутников, писал ABC News.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.