В Конгрессе США заявили о 'серьезной угрозе' нацбезопасности: причастна Россия - CNN

Один из источников, который видел разведданные, подтвердил, что на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал, отметили в СМИ.

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Конгрессмены в США получили предупреждение о "серьезной угрозе нацбезопасности" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, uk.wikipedia.org

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер предупредил о "серьезной угрозе" национальной безопасности США, которая требует немедленного внимания Конгресса. Она может быть связана с Россией. Об этом сообщило CNN.

Хотя конкретная природа этой угрозы оставалась неизвестной, два источника СМИ и официальный представитель США, которые ознакомились с данными разведки, утверждают, что она связана с Россией. Эти источники описали информацию как "очень чувствительную".

"Один из источников, который видел данные разведки, подтвердил, что "на самом деле это очень тревожный и дестабилизирующий" российский потенциал, "о котором нам недавно стало известно", - указано в публикации. видео дня

По данным CNN, Тернер отправил письмо коллегам в Конгрессе, где указал, что срочная информация касается "дестабилизирующей иностранной военной мощи". Комитет по разведке проголосовал за представление этой информации для просмотра и члены Конгресса имеют время, чтобы ознакомиться с ней.

Тернер призвал президента Джо Байдена рассекретить всю информацию об этой угрозе. Вместо этого советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан был "несколько удивлен" тем, что Тернер сделал публичное заявление перед запланированной на следующий день встречей с ведущими законодателями комитетов по национальной безопасности.

Салливан подчеркнул, что администрация Байдена "пошла дальше и более креативным, более стратегическим образом, занимается раскрытием информации в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая администрация в истории". Советник отказался уточнить суть угрозы.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем", - заявил Салливан.

Поддержка США Украины

Напомним, Путин пытался договориться с США о прекращении огня в обмен на оккупированные территории, но предложение отклонили. США отказались участвовать в переговорах без участия Украины.

Также президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он призвал немедленно вынести законопроект на рассмотрение и отметил его критическую важность в условиях российской агрессии. Байден отметил, что поддержка Украины является неотложной, поскольку у украинских солдат заканчиваются боеприпасы.

Как сообщал Главред, ряд республиканских сенаторов обсудили с возможным кандидатом в президенты США Дональдом Трампом инициативу по предоставлению Украине помощи в виде кредита. Часть чиновников поддержала эту идею, считая, что это позволит изменить парадигму оказания помощи и обеспечит возврат денег США.

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