Ближе к "выборам Путина" в России набирают обороты протесты: в США раскрыли детали

В городах страны-агрессора России постепенно набирают обороты протесты родственников мобилизованных для войны против Украины военных. В Кремле пытаются цензурировать и дискредитировать движение, чтобы оно не развернулось до серьезных масштабов к так называемым президентским выборам. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что в РФ развертываются протесты родственников мобилизованных, которые требуют их демобилизации.
В частности, 10 февраля оппозиция обнародовала фотографии, на которых участники общественного движения Путь домой возлагают цветы и собираются у памятников в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге с призывами к демобилизации своих родственников.
Также аналитики обратили внимания на сообщения, согласно которым активисты посетили штаб кандидата в президенты РФ Владислава Даванкова в Москве и передали туда письма с соответствующими просьбами.
Как реагирует Кремль
Примечательно, что на прошлой недели власти пытались подвергнуть цензуре протест организации Путь домой у могилы Неизвестного солдата в Москве и на соседней Манежной площади.
"ISW продолжает считать, что цензурирование и дискредитация властями общественного движения "Путь домой", подчеркивают отчаянное стремление Кремля прекратить деятельность этих движений, особенно накануне президентских выборов в России в марте 2024 года", - подчеркнули аналитики Института изучения войны.
Протесты в России
Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться, писали аналитики Института изучения войны. Они отмечали, что в кремлевской администрации опасаются появления серьезного антивоенного движения, которое может повлиять на президентские выборы.
В середине января были протесты в Башкортостане. Причиной акций стал приговор в рамках уголовного дела активиста Фаиля Алсынова. Мероприятие разогнали силовики. Участники подверглись преследованиям со стороны властей.
3 февраля в Москве состоялась акция протеста жен российских мобилизованных оккупантов по случаю 500 дней с начала мобилизации, которую Путин объявил в сентябре 2022 года. Власти подвергли протест цензуре, а некоторых участников арестовали правоохранители.
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