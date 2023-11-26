УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 22:56
Жены российских военных 7 ноября выходили на акцию протеста в Москве, но полиция быстро разогнала мероприятие, которого так опасаются российские чиновники.
Путин, силовики РФ
Чиновников в России просят не допустить протестов жен российских оккупантов - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Кремле опасаются того, что протесты жен и матерей в стране-агрессоре России могут привести к появлению серьезного антивоенного движения и повлияют на президентские выборы 2024 года. Власти пытаются откупиться.

Как сообщает Business Insider, в кремлевской администрации боятся того, что жены солдат, которые недовольны долгим пребыванием их мужей на фронте в Украине, могут протестовать. Всплеск недовольства может превратиться в серьезную политическую проблему. Поэтому Москва дала регионам указание как можно быстрее выдавать им денежное довольствие.

Москва боится протестов жен российских оккупантов

Кремль придерживается точки зрения, согласно которой большинству жен больше нужны деньги, чем их мужья. Такое сообщение появилось после того, как 7 ноября жены военных вышли на редкую публичную акцию протеста в Москве. Они собрались на Театральной площади с требованием перевести их супругов в другую часть, но полиция быстро разогнала акцию.

видео дня

"Очевидно, что неопределенно длительное пребывание личного состава в боевых условиях без ротации все чаще рассматривается как неприемлемое как самими военнослужащими, так и их родственниками", - считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Кроме того, The Insider писал, что чиновникам дали указание не допустить протестов на трехдневной конференции в Подмосковье.

"Убеждайте, обещайте, платите. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек", - попросили чиновников.

Примечательно, что заявки жен на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге отклонили, поскольку боятся, что протесты могут повлиять на выборы президента 2024 года.

"В стране, где нет независимых СМИ и других эффективных систем государственного контроля, где государство проводит репрессивную политику в отношении всех видов гражданской активности, матери и жены являются единственными легитимными критиками военных", - подчеркнули в openDemocracy.

В Кремле обеспокоены перевыборами Путина

Аналитики американского Института изучения войны ранее сообщили, что в Кремле обеспокоены выборами Путина. Российские власти пытаются успокоить группы, которые критикуют военные решения верхушки.

Как полагают эксперты, Кремль опасается, что родственники мобилизованных будут протестовать, и это станет негативным фоном для президентских выборов, запланированных на март 2024 года.

"Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которая может представлять одну из самых больших угроз для начала пока необъявленной президентской кампании Путина", - говорят эксперты.

Также в ISW подчеркнули, что Кремль дал денег регионам и призвал их остановить возможные протесты родственников мобилизованных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин война России и Украины Выборы президента России-2024
Реклама

Главное за день

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:56 Мир
Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:26 Мир
РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

22:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:02

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

21:50

Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсеВидео

21:34

Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяцаВидео

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
21:21

Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и бедеВидео

21:03

Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

20:01

Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признаетсяВидео

19:51

Будущее Украины: есть плохие новости и хорошиемнение

Реклама
19:43

Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

19:41

МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

19:38

Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

19:32

Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

19:04

Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

"Все уже началось": какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать украинцам - прогноз

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

17:40

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

Реклама
16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

14:46

"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

14:22

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:17

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

13:50

Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елкуВидео

13:48

Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

13:46

Массированный удар аналогом Shahed: в РФ паника из-за атаки неизвестных дронов

13:39

Муж-воин художницы Евгении Гапчинской получил ранение на фронте

13:11

Финансовый гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: кто из знаков разбогатеет на этой неделе

12:58

ВСУ обрушат фронт: британский полковник назвал переломный этап в войне

Реклама
12:55

В Одесской области - снежный Апокалипсис: перекрыта важная трассаВидео

12:36

На Киевщину надвигается непогода: украинцев предупреждают о сильных метелях

12:27

Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском: хочет развить наступление

12:16

Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова

12:09

Звезда Скаженого весілля и Слуги народа Арам Арзуманян получил срок за драку

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Водолею - разрушенные иллюзии, Козерогу - внимание знаменитости

11:52

Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены сотни оккупантов РФ вместе с техникой

11:45

Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей: названа причина

11:20

Гороскоп на завтра 27 ноября 2023: Овен - терпите, Лев - простите обиды

11:10

В Украину несется снежный шторм и ударит дикий мороз: синоптик назвал даты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять