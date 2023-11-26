Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

Жены российских военных 7 ноября выходили на акцию протеста в Москве, но полиция быстро разогнала мероприятие, которого так опасаются российские чиновники.

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Чиновников в России просят не допустить протестов жен российских оккупантов - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Кремле опасаются того, что протесты жен и матерей в стране-агрессоре России могут привести к появлению серьезного антивоенного движения и повлияют на президентские выборы 2024 года. Власти пытаются откупиться.

Как сообщает Business Insider, в кремлевской администрации боятся того, что жены солдат, которые недовольны долгим пребыванием их мужей на фронте в Украине, могут протестовать. Всплеск недовольства может превратиться в серьезную политическую проблему. Поэтому Москва дала регионам указание как можно быстрее выдавать им денежное довольствие.

Москва боится протестов жен российских оккупантов

Кремль придерживается точки зрения, согласно которой большинству жен больше нужны деньги, чем их мужья. Такое сообщение появилось после того, как 7 ноября жены военных вышли на редкую публичную акцию протеста в Москве. Они собрались на Театральной площади с требованием перевести их супругов в другую часть, но полиция быстро разогнала акцию.

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"Очевидно, что неопределенно длительное пребывание личного состава в боевых условиях без ротации все чаще рассматривается как неприемлемое как самими военнослужащими, так и их родственниками", - считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Кроме того, The Insider писал, что чиновникам дали указание не допустить протестов на трехдневной конференции в Подмосковье.

"Убеждайте, обещайте, платите. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек", - попросили чиновников.

Примечательно, что заявки жен на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге отклонили, поскольку боятся, что протесты могут повлиять на выборы президента 2024 года.

"В стране, где нет независимых СМИ и других эффективных систем государственного контроля, где государство проводит репрессивную политику в отношении всех видов гражданской активности, матери и жены являются единственными легитимными критиками военных", - подчеркнули в openDemocracy.

В Кремле обеспокоены перевыборами Путина

Аналитики американского Института изучения войны ранее сообщили, что в Кремле обеспокоены выборами Путина. Российские власти пытаются успокоить группы, которые критикуют военные решения верхушки.

Как полагают эксперты, Кремль опасается, что родственники мобилизованных будут протестовать, и это станет негативным фоном для президентских выборов, запланированных на март 2024 года.

"Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которая может представлять одну из самых больших угроз для начала пока необъявленной президентской кампании Путина", - говорят эксперты.

Также в ISW подчеркнули, что Кремль дал денег регионам и призвал их остановить возможные протесты родственников мобилизованных.

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