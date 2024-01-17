В Башкортостане массовый бунт закончился столкновениями с полицией, много раненых

Протесты в Баймаке начались после того, как суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии.

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Массовые столкновения в Башкортостане / Скриншот

В городе Баймак республики Башкортостан (входит в состав РФ) вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых множество людей пострадали в столкновениях с полицией.

Протесты начались после того, как суд в Башкортостане приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Собравшиеся у суда сотни людей устроили акцию протеста, в ответ полиция применила слезоточивый газ и начала избивать людей дубинками, пишет Sota.

Уточняется, что у многих участников событий у суда травмы: у людей разбиты лица, травмированы конечности. У многих признаки отравления отравляющими газами. Протестующие кидают в силовиков куски льда, полиция использует газ.

видео дня

Сообщается, что уже десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, несколько человек госпитализированы.

После вынесения приговора суда протестующие начали скандировать "Свободу" (об Алсынове) и "Фашисты" (о силовиках). Интернет в радиусе нескольких километрах от суда не работает, его в городе отключили за полтора часа до приговора.

Смотрите видео - массовые беспорядки в Башкортостане:

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Что известно о деле Алсынова

По данным росСМИ, местного активиста Алсынова приговорили к 4 годам колонии по делу о "разжигании межнациональной розни", за то, что он якобы негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа. Вместе с тем есть и другая версия о том, что он якобы призывал местных жителей не ехать на войну в Украину.

Добавим, что в Сети уже появляются обращения башкирских активистов с призывом не ехать на войну в Украину. В сети появилось видео с призывом к участникам так называемой "СВО" из Башкортостана оставлять позиции и возвращаться на родину.

Смотрите видео - башкиров призывают возвращаться домой с войны в Украине:

/ Скриншот

Ранее сообщалось, что в Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и заявили о подготовке выхода из состава РФ. "Время митингов и шествий прошло, теперь только коктейли Молотова и пули", заявили башкирские партизаны.

Напомним, ранее эксперт пояснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне. Как говорит Дмитрий Снегирев, последние заявления Путина по поводу Кадырова и Чечни достаточно красноречивы.

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