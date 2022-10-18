УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФ

18 октября 2022, 22:12

"Время митингов и шествий прошло, теперь только коктейли Молотова и пули", заявили башкирские партизаны.

башкирия
В Башкирии партизаны жгут военкоматы / theins.ru

В ответ на объявленную Владимиром Путиным в РФ тотальную мобилизацию на войну с Украиной башкирские националисты начали создавать вооруженное сопротивление.

Они также подняли лозунг отделения республики от России, рассказал Верстке один из лидеров башкирских националистов Руслан Габбасов.

"Время митингов и шествий прошло, теперь только коктейли Молотова и пули для прихвостней Путина", - пишут в Сети башкирские партизаны в ответ на тотальную мобилизацию в РФ. При этом они требуют прекратить мобилизацию в башкирских и татарских деревнях и призывают поджигать военкоматы, офисы "Единой России" и уходить в подполье.

Сторонники Габбасова хотят добиться для Башкортостана суверенитета: чтобы регион вышел из состава России и стал независимым государством — причем со своей армией. По его мнению, эта армия может объединиться с вооруженными силами других республик — в том случае, если Башкортостан станет частью их союза.

Габбасов рассказал, что после начала мобилизации многие башкирские активисты уехали из России, те, кто остался, скрываются.

"Они не хотят воевать за империю. Они считают, что это не наша война. Почему башкиры должны умирать за "русский мир" где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?", — говорит он.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще:

мобилизация Башкирия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:59

Ракетный террор РФ: астролог предупредила об обстреле городов и назвала даты

22:48

"Я для них враг": украинский актер из России пожаловался на родителей, живущих в Украине

22:43

Столтенберг странно высказался о вступлении Украины в НАТОВидео

22:12

В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФВидео

21:56

ВСУ готовят наступление: в Херсоне оккупанты в панике собираются вывозить людейВидео

Реклама
21:52

Дочь Шойгу могут лишить европейского гражданства

21:48

Путину грозят бунты, если поражения в Украине продолжатся в 2023 году – ReutersВидео

21:29

"На Донбассе ситуация очень тяжелая": в Минобороны рассказали об эпицентре боевВидео

21:19

"Армия Путина пустая": генерал США указал важный на нюансВидео

21:16

Звезда Женского квартала рассказала об отъезде Винника за границу: "Может быть таким непорядочным"

20:55

"Не исключены непростые решения": у Шойгу намекнули на подготовку "сдачи" ХерсонаВидео

20:41

Когда уже нет сил терпеть: как избавится от изжоги не выходя из дома

20:36

На заседании Совбеза Путин может объявить военное положение и закрыть границу – ХодорковскийВидео

20:28

Кошельки украинцев "худеют": цены на подсолнечное масло в Украине стали рекорднымиВидео

20:10

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

19:58

Встреча Зеленского с Путиным в Турции: у Эрдогана назвали главное условиеВидео

19:57

Евровидение-2023: две страны отказались ехать в Ливерпуль на конкурс

19:56

Жданов заявил, что ВСУ будут иметь важное преимущество на передовой

19:35

В Черкассах 62-летней коллаборантке суд дал 10 лет тюрьмы за призывы бомбить города УкраиныВидео

19:24

Журналисты вспомнили все скандалы с участием Павелко, который собирается в третий раз возглавить УАФ

Реклама
19:24

В списках счастливчиков: 4 знака зодиака ждет большая удача до конца 2022 годаВидео

19:18

Через год вы Украину не узнаетемнение

19:15

Самый красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё и выглядит дорогоФото

19:01

На Украину налетит мощный снежный циклон: синоптики предупредили о приходе морозовВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 19 октября 2022: Овнам – пророчество, Тельцам – хорошие новости, Весам – неожиданностьВидео

18:59

ВСУ получат сотни станций: НАТО вооружит Украину средствами борьбы с дронамиВидео

18:57

Иран даст РФ ракеты и дроны для убийства украинцев, но не считает себя виновным – ReutersВидео

18:50

"Рух" мог получить деньги от "Шахтера" в случае непроигрыша "Днепру-1" - СМИ

18:33

Правоохранительные органы вручили подозрение вице-президенту УАФ Записоцкому

18:30

На Западе дали прогноз развала РФ и смерти Путина после победы УкраиныВидео

18:28

Бронемашины Dingo, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидроны: ФРГ готовит мощный пакет помощи УкраинеВидео

18:21

Как правильно стирать шерстяной свитер: 7 золотых правил и когда стиральная машинка – это "зло"

18:17

Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы: Подоляк озвучил 3 варианта

18:13

Измученная Чехова рассказала о борьбе с болезнью

18:04

"9 из 10 категорически против войны": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о настроениях в окружении Путина

17:47

Оккупанты готовы убегать: разведчик ВСУ рассказал о подготовке прорыва на югеВидео

17:46

РФ не хватает крылатых ракет, дроны Ирана не могут уничтожить энергосети Украины – Sky NewsВидео

17:23

Глава ГУР рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

17:18

Денежная удача и благополучие: 4 знака будут жить в шоколаде в 2023 годуВидео

17:11

Умер солист и основатель группы Ricchi e Poveri - итальянец Франко Гатти

Реклама
17:00

"Если он погиб, то когда это было": Буданов рассказал, жив ли российский диктатор Путин

16:58

Гиркина перебросили на оккупированную территорию Украины: в разведке раскрыли деталиВидео

16:53

Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО - КулебаВидео

16:36

Отмена призыва на срочную службу во время войны: Рада приняла важный законВидео

16:35

"Страшилки" диктатора Путина Украину не запугают, Киев освободит свою землю – ДаниловВидео

16:22

Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном - КулебаВидео

16:16

"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала о спасении украинца из Херсонщины из русского пленаВидео

16:13

Не по 60 грн за десяток: украинцам рассказали, когда будут адекватные цены на яйца

16:10

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

15:59

Ускорит распад РФ: в разведке оценили вероятность ядерного удара Путина по УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять