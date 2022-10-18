В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФ

В Башкирии партизаны жгут военкоматы / theins.ru

В ответ на объявленную Владимиром Путиным в РФ тотальную мобилизацию на войну с Украиной башкирские националисты начали создавать вооруженное сопротивление.

Они также подняли лозунг отделения республики от России, рассказал Верстке один из лидеров башкирских националистов Руслан Габбасов.

"Время митингов и шествий прошло, теперь только коктейли Молотова и пули для прихвостней Путина", - пишут в Сети башкирские партизаны в ответ на тотальную мобилизацию в РФ. При этом они требуют прекратить мобилизацию в башкирских и татарских деревнях и призывают поджигать военкоматы, офисы "Единой России" и уходить в подполье.

Сторонники Габбасова хотят добиться для Башкортостана суверенитета: чтобы регион вышел из состава России и стал независимым государством — причем со своей армией. По его мнению, эта армия может объединиться с вооруженными силами других республик — в том случае, если Башкортостан станет частью их союза.

Габбасов рассказал, что после начала мобилизации многие башкирские активисты уехали из России, те, кто остался, скрываются.

"Они не хотят воевать за империю. Они считают, что это не наша война. Почему башкиры должны умирать за "русский мир" где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?", — говорит он.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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