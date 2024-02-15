РФ хочет использовать ядерку: в США раскрыли причину 'серьезной угрозы' нацбезопасности

Разведданные США указывают на желание России отправить ядерное оружие в космос.

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Россия планирует применить ядерное оружие против спутников США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Россия хочет вывести ядерное оружие в космос, что представляет "серьезную угрозу" для национальной безопасности США. Его россияне хотят использовать против спутников. Об этом сообщило ABC News.

Советник Белого дома по национальной безопасности и ведущие законодатели на Капитолийском холме пытались успокоить общественность после того, как председатель комитета по разведке Палаты представителей предупредил об "угрозе национальной безопасности", связанной с "дестабилизирующим российским военным потенциалом".

Источники издания отметили, что американские разведданные указывают на то, что Россия планирует использовать ядерное оружие. Речь идет не о том, чтобы сбросить его на Землю, а о возможном использовании ядерного оружия против спутников.

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Несмотря на попытки политиков успокоить общественность, они признают серьезность этой угрозы. Источник отметил изданию, что тема "вызывает беспокойство и является очень деликатной". Многие члены Конгресса назвали проблему серьезной, не обращаясь к этой теме напрямую и не вызывая тревоги у общественности.

"Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Конгрессмен, представитель демократов от штата Коннектикут и влиятельный член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс выразил аналогичное мнение в своем заявлении. Он считает предупреждение "важным", но "не причиной для паники".

"Относительно того, можно ли больше рассекретить эту проблему, это стоит обсуждения, но это не публичная дискуссия", - пояснил Гаймс.

Использование ядерного оружия

Напомним, в среду, 14 ноября, в Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности, к которой причастна Россия. Хотя конкретную причину этой угрозы не раскрывали, два источника описали информацию как "очень чувствительную".

Также дипломат Богдан Яременко объяснил, что перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь - это игра в поддержку Лукашенко. Для Лукашенко - это возможность подстраховать себя, а для Путина - улучшение военной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, США разместят ядерное оружие на базе RAF Lakenheath в Великобритании из-за угрозы со стороны России, впервые за 15 лет. Россия назвала этот шаг "эскалацией" и угрожает "компенсирующими контрмерами".

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