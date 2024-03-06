"Дадут после выборов в РФ": Свитан сказал, почему США тянут с помощью Украине

В этом году нашего наступления может не быть: если США проголосуют за выделение помощи поздно, не будет времени готовить личный состав и разворачивать силы.

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Свитан сказал, почему США тянут с помощью Украине/ коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины, скрин

Если Конгресс США проголосует за выделение Украине военной помощи только летом, то в этом году нашего наступления уже не будет, ведь наша страна просто не успеет подготовить личный состав и развернуть силы.

Если бы такое решение было принято по крайней мере весной, то у нас была бы возможность подготовить одну локальную операцию – в сторону оккупированного Крыма. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Например, если решение о военной помощи США появится хотя бы весной, мы успеем на конец лета, где-то к августу-сентябрю, подготовить только одну локальную операцию – в сторону Крыма. Однако нужно будет понимать целесообразность проведения операции. Могут возникнуть разные вопросы: стоит ли проводить операцию? Куда мы дойдем? Если снова пройдем 15 километров, то стоит ли разворачивать группировку в этом году?", – отметил Свитан.

Он отметил, что в такой ситуации может быть принято решение о продолжении подготовки и переносе военной операции на следующий год. Тогда ставка будет сделана на удары по противнику дальними средствами поражения – авиацией, ракетами и беспилотниками.

"Думаю, что помощь от США будет только после путинских выборов. Невооруженным глазом заметно, что американский политикум создает Путину лайтовые условия перевыборов. Штаты ничего нам не дают, чтобы мы вдруг никуда не продвинулись на линии фронта и не создали Путину проблем. Очевидно, американцы действуют именно таким образом. Поэтому раньше путинской инаугурации денег мы не увидим", – сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее в Белом доме сделали важное заявление относительно помощи Украине. В Белом доме отметили, что затягивание США с принятием законопроекта о помощи Украине негативно влияет на ситуацию на фронте.

В ISW предупредили о жестоких атаках РФ по инфраструктуре, если будет продолжаться задержка помощи Украине от Запада. В последние недели всё больше российских беспилотников и ракет достигли своих целей.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан дал тревожный прогноз относительно ситуации на фронте и отметил, что наступление невозможно без помощи США. Украинские военные не смогут наступать на фронте без помощи от США. Помощи от стран Европы будет достаточно лишь для того, чтобы удерживать линию фронта.

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