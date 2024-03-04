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Задержка помощи от Запада: в ІЅԜ предупредили о жестоких атаках РФ по инфраструктуре

Юлия Закрепа
4 марта 2024, 10:59
В последние недели все больше российских беспилотников и ракет достигли своих целей.
Задержка помощи от Запада: в ІЅԜ предупредили о жестоких атаках РФ по инфраструктуре
Украина под угрозой обстрелов РФ, из-за нехватки западного оружия / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Аналитики Института изучения войны сообщили, что задержки в предоставлении западной помощи Украине в области безопасности, могут сделать ее энергетическую инфраструктуру более уязвимой к российским ударам.

Аналитики ISW ссылаются на интервью издания Financial Times с исполнительным директором частной энергетической компании ДТЭК Максимом Тимченко. В разговоре он предупредил, что задержание помощи по безопасности ослабили способность Украины противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Тимченко проинформировал, что сначала Украина была готова защитить энергетическую инфраструктуру в начале зимы 2023-2024 годов, но в последние недели все больше российских беспилотников и ракет достигли своих целей.

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Исполнительный директор ДТЭК уточнил, что в 2024 году российские войска уже 160 раз обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате атак более миллиона домохозяйств и предприятий подверглись обесточиванию.

В ISW указали, что оккупанты нанесли несколько масштабных ударов по Украине в декабре 2023 года, в январе и феврале 2024 года, вероятно, заставив местные силы использовать значительное количество перехватчиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Военная помощь Украине: что известно

Напомним, что в США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона. Энат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него.

Эксперт Валентин Бадрак раскрыл, могут ли США позволить Украине проиграть. Он считает, что на ситуацию влияет много факторов. Все зависит от того, кто и что будет советовать президенту США. Расчет Байдена оказался ошибочным, и эта стратегическая ошибка стоила Украине дорого.

В США нашли источник финансирования для Украины 4 миллиарда долларов помощи. Министерство обороны все еще имеет около 4 миллиардов долларов из президентских фондов, которые могут быть использованы для помощи Украине.

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война в Украине ВСУ военная помощь
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