Задержка помощи от Запада: в ІЅԜ предупредили о жестоких атаках РФ по инфраструктуре

Аналитики Института изучения войны сообщили, что задержки в предоставлении западной помощи Украине в области безопасности, могут сделать ее энергетическую инфраструктуру более уязвимой к российским ударам.

Аналитики ISW ссылаются на интервью издания Financial Times с исполнительным директором частной энергетической компании ДТЭК Максимом Тимченко. В разговоре он предупредил, что задержание помощи по безопасности ослабили способность Украины противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Тимченко проинформировал, что сначала Украина была готова защитить энергетическую инфраструктуру в начале зимы 2023-2024 годов, но в последние недели все больше российских беспилотников и ракет достигли своих целей.

Исполнительный директор ДТЭК уточнил, что в 2024 году российские войска уже 160 раз обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате атак более миллиона домохозяйств и предприятий подверглись обесточиванию.

В ISW указали, что оккупанты нанесли несколько масштабных ударов по Украине в декабре 2023 года, в январе и феврале 2024 года, вероятно, заставив местные силы использовать значительное количество перехватчиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.