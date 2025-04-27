Посевной календарь на май 2025: что посадить до лета

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посадки в мае 2025
- Благоприятные дни для садовых работ в мае
В мае в самом разгаре садово-огородные работы. Посевной календарь на май 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в мае 2025
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая
- Новолуние 26, 27, 28 мая
- Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31 мая
- Полнолуние 11, 12, 13, 14 мая
Благоприятные дни для посадки в мае 2025
Томаты — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30
Огурцы — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30
Перец (горький, сладкий) — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30
Лук на зелень (перо), лук-севок — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30
Лук на репку, чеснок, хрен — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 29, 30
Баклажаны — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30
Кабачки, патиссоны, тыква — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30
Картофель, топинамбур — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30
Земляника, клубника — 1, 21, 22
Горох, бобы, фасоль — 1, 16, 18
Редис, редька, дайкон — 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 21, 22, 29, 30
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 2, 3, 21, 22, 29, 30
Бахчевые — 16, 18
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае 2025
Однолетние цветы — 1, 6, 7, 8, 10
Двулетние и многолетние цветы — 1, 6, 7, 8, 10
Луковичные и клубневые цветы — 1, 6, 7, 8, 10
Комнатные растения — 1, 6, 7, 8, 10
С вьющимися стеблями — 1, 6, 7, 8, 10
Благоприятные дни для садовых работ в мае
Пересадка и пикировка растений — 6, 7, 8
Прополка и прореживание растений — 16, 18
Внесение минеральных удобрений — 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22
Внесение органических удобрений — 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22
Обрезка веток и побегов — 2, 3, 14, 29, 30
Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30
Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется
Заготовка и укоренение черенков — 6, 7, 8
Заготовка семенного материала — 6, 7, 8
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 18
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30
Посадка плодовых деревьев — 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30
Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30
Вам может быть интересно:
- Что можно сажать в октябре: успейте посеять, чтобы иметь большой урожай
- Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов
- Когда сажать ранний картофель в Украине: ответы удивят даже опытных аграриев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред