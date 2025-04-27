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Посевной календарь на май 2025: что посадить до лета

Сергей Кущ
27 апреля 2025, 18:25
187
Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.
Посевной календарь на май 2025
Посевной календарь на май 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для посадки в мае 2025
  • Благоприятные дни для садовых работ в мае

В мае в самом разгаре садово-огородные работы. Посевной календарь на май 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в мае 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня
  • Убывающая луна 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая
  • Новолуние 26, 27, 28 мая
  • Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31 мая
  • Полнолуние 11, 12, 13, 14 мая
Посевной календарь на май 2025
Посевной календарь на май 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в мае 2025

Томаты — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30

Огурцы — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30

Перец (горький, сладкий) — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30

Лук на зелень (перо), лук-севок — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30

Лук на репку, чеснок, хрен — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 29, 30

Баклажаны — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30

Кабачки, патиссоны, тыква — 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30

Картофель, топинамбур — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30

Земляника, клубника — 1, 21, 22

Горох, бобы, фасоль — 1, 16, 18

Редис, редька, дайкон — 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 21, 22, 29, 30

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 29, 30

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 2, 3, 21, 22, 29, 30

Бахчевые — 16, 18

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае 2025

Однолетние цветы — 1, 6, 7, 8, 10

Двулетние и многолетние цветы — 1, 6, 7, 8, 10

Луковичные и клубневые цветы — 1, 6, 7, 8, 10

Комнатные растения — 1, 6, 7, 8, 10

С вьющимися стеблями — 1, 6, 7, 8, 10

Благоприятные дни для садовых работ в мае

Пересадка и пикировка растений — 6, 7, 8

Прополка и прореживание растений — 16, 18

Внесение минеральных удобрений — 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22

Внесение органических удобрений — 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22

Обрезка веток и побегов — 2, 3, 14, 29, 30

Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30

Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется

Заготовка и укоренение черенков — 6, 7, 8

Заготовка семенного материала — 6, 7, 8

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 18

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30

Посадка плодовых деревьев — 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30

Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 29, 30

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