Как 'навсегда' вывести сорняк: названы два простых, но сверхэффективных способа

Сорняки могут стать проблемой, но прежде чем обращаться к химическим средствам, стоит узнать о двух естественных и очень эффективных способах их уничтожения.

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Как избавиться от сорняков быстро - какое лучшее средство от сорняков / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой самый эффективный способ борьбы с сорняками

Как навсегда уничтожить сорняки

Чем полить сорняк, чтобы он не рос

Вместо того чтобы сразу использовать агрессивные гербициды, стоит рассмотреть альтернативные методы, которые помогут избавиться от сорняков в саду без вреда для окружающей среды. Прополка может казаться неизбежным занятием для садоводов, но вовсе не обязательно использовать токсичные вещества, которые могут навредить почве и ее полезным обитателям, таким как дождевые черви, сообщает Mirror.

Главред выяснил, чего боятся сорняки.

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Эксперт по уходу за растениями в J. Parker's Ханна Роусон делится несколькими умными лайфхаками, которые позволяют эффективно бороться с сорняками без лишних затрат и вреда для природы. Один из ее самых любимых методов - использование обычного кипятка.

"Вы можете уничтожить сорняки, обдав их кипяченой водой из чайника. Конечно, будьте осторожны, чтобы не обрызгать пальцы на ногах! Горячая вода шокирует растение, убивая его в течение одного-двух дней", - говорит она.

Метод ошпаривания кипятком прекрасно подходит для уничтожения сорняков на патио, но Ханна предостерегает, что в саду стоит быть осторожным, чтобы случайно не нанести вред ценным растениям.

Можно ли уксусом уничтожить сорняки - как избавиться от сорняков раз и навсегда

Для мест, где требуется особая точность, она рекомендует уксус как безопасную и эффективную альтернативу.

"Уксус содержит уксусную кислоту, которая является естественным убийцей бактерий". Она также уверяет, что: "Это отличный способ уничтожить любые нежелательные сорняки, которые находятся в силосе и не окружены желаемыми растениями", - указывает она.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно наполнить бутылку с распылителем белым уксусом и обработать сорняки как можно ближе к корням. Также можно использовать обычный уксус или лимонный сок, ведь содержащаяся в нем лимонная кислота заставляет сорняки увядать.

"Как и любые растения, сорняки бывают однолетние и многолетние. От однолетних сорняков легче избавиться, поскольку они существуют только один год или сезон. Они могут быстро отрастать, но их можно так же быстро выполоть. С многолетними сорняками сложнее, поскольку они будут возвращаться из года в год. Они имеют более глубокие корни, чем их однолетние аналоги, и если их не удалить, они просто вернутся, чтобы поиздеваться над вами", - объясняет Ханна.

Поскольку распознавание сорняков может быть непростой задачей, Ханна советует обращаться к онлайн-справочникам или специальным приложениям, таким как Leafsnap, которые помогают идентифицировать растения по фото. Хорошим источником информации также является Королевское садоводческое общество.

Чтобы ваш газон оставался ухоженным и здоровым, эксперт рекомендует "пресекать проблему сорняков в зародыше". Регулярное кошение, по ее словам, является эффективным способом сдерживания их распространения.

"Это помогает ослабить их, а также не дает им возможности прорастать, что, в свою очередь, предотвращает их повторное появление", - резюмировала она.

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