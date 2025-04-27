Дантес признался, что в отношениях с Кацуриной делает его счастливым

Краткое содержание:
- Владимир Дантес и Даша Кацурина отправились на отдых в Карпаты
- Артист показал романтичное фото с подругой, и признался в нежных чувствах к ней
Украинский певец Владимир Дантес и его избранница, бизнесвумен Даша Кацурина, отправились в Карпаты на романтический уик-энд. Артист признался, что местная природа его очаровывает, однако еще больше его восторгают влюбленные и счастливые глаза его подруги.
Об это Дантес рассказал в своем блоге в Instagram. Он опубликовал редкое фото поцелуя с Кацуриной - пара старается транслировать свои отношения в социальные сети как можно реже.
"Большое счастье - иметь возможность вырваться на уик-энд с близкими. Карпаты влюбляют каждый раз: это целебный воздух, горы, домашние животные вдоль дороги, будто вписанные каким-то загадочным художником в эту удивительную природу. И, конечно, - счастливые глаза возлюбленной с любимой улыбкой, которая не сходит с лица", - подписал снимок Владимир Дантес.
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Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
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