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Любовь витает в воздухе: подруга "засветила" страстный поцелуй Кацуриной и Дантеса

Анна Подгорная
14 апреля 2025, 22:02обновлено 14 апреля, 22:36
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В Сеть попал редкий романтический кадр с Дантесом и Кацуриной.
Даша Кацурина, Владимир Дантес
Владимир Дантес и Даша Кацурина отношения - подруга показала поцелуй пары / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Вкратце:

  • Романтические кадры редко встретишь на страницах Дантеса и Кацуриной
  • Для одного особенного фото Даша сделала исключение

Еще в начале отношений, которые начались около двух лет назад, Владимир Дантес и Даша Кацурина решили не выносить личное на публику. Этого правила они стараются придерживаться, но некоторые эмоциональные моменты они все же освещают, чтобы разделить эмоции с аудиторией.

К примеру, недавно Даша вернулась из длительной заграничной поездки - она была рада приехать домой и увидеть возлюбленного. Ее эмоциональный поцелуй с Дантесом засняла на камеру их близкая подруга - ресторатор и бизнесвумен Елена Борисова.

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Она поделилась фотографией в социальных сетях, а Кацурина сделала репост в своем блоге в Instagram: в кадре пара целуется, но при этом не может сдержать радостной улыбки из-за долгожданной встречи.

Владимир Дантес, Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина отношения - подруга показала поцелуй пары / instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина редко публикуют совместные фото, посвящая их, как правило, важным моментам их жизни и отношений. При этом оба партнера не забывают сопровождать эти редкие кадры теплыми словами в адрес друг друга - романтика из их отношений не исчезла.

Бизнесвумен и артист живут вместе, воспитывают детей Даши от первого брака (часть времени они проводят у отца) и растят пса по имени Василий. При этом вступать в законный брак пара не торопится - они оба разведены, и точно знают, что условный штамп ничего не решает. Однако Дантес не исключает, что со временем их мнение изменится.

Владимир Дантес, Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина умеют быть романтичными / instagram.com/volodymyrdantes

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Кто такая Даша Кацурина?

Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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