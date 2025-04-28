Мало кто знает: чем опасна куркума для организма

Вы узнаете:
- Может ли куркума быть опасной для человека
- Почему куркума под запретом в некоторых странах
Куркума - одна из самых популярных специй в мире, которую часто используют в кулинарии, однако кое-где она находится под строгим запретом.
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Главред узнал, почему запретили куркуму в некоторых странах мира и как она может влиять на здоровье. Из открытых источников известно, что куркуму получают из корневища растения Curcuma longa, которое относится к семейству имбирных.
Родиной этого растения является Южная Азия, в частности Индия, где куркума уже тысячелетиями считается священной специей. После сбора корней куркумы его тщательно моют, варят, высушивают, а затем перемалывают в ярко-желтый порошок, который и знаком нам в виде специи.
Основным активным компонентом куркумы является куркумин - природный антиоксидант, обладающий мощными противовоспалительными свойствами. Кроме куркумина, в состав куркумы входят эфирные масла, витамины С, Е, К, минералы, такие как железо, калий, цинк, а также пищевые волокна. Именно благодаря этому составу куркума известна своими многочисленными полезными свойствами.
На первый взгляд такой состав специи не может нести никакой угрозы. Однако несмотря на свои полезные качества, в некоторых случаях куркума может быть вредной. Чрезмерное употребление специи может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, способствовать образованию камней в желчном пузыре или даже вызывать аллергические реакции.
Также людям с определенными заболеваниями печени или беременным женщинам следует ограничить потребление куркумы. Поэтому важно знать меру и консультироваться с врачом при введении большого количества специй в рацион.
Кроме этого в некоторых странах определенные партии куркумы временно запрещали из-за обнаружения в них вредных примесей. Иногда в порошок недобросовестные производители добавляют красители или примеси с целью улучшить цвет или снизить себестоимость продукта, что может быть опасным для здоровья.
Саму же куркуму, как природное растение, запрещать нигде не собираются, но контроль качества специи остается.
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Что такое куркума?
Куркума - относится к тропическим специям, происходящим из Юго-восточной Индии. Ее разводят в Китае, Индии (в западной части), на Яве. В Европу она попала еще в древности вместе с арабскими купцами, пишет Википедия.
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