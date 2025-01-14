Специя всегда будет под рукой: как выращивать куркуму в домашних условиях

Выращивание куркумы в домашних условиях - простой процесс.

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Как ухаживать за куркумой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выращивать куркуму

Как за ней ухаживать

Куркума - это тропическое растение, родственное имбирю, известное своим золотистым цветом и пряным вкусом. Но знали ли вы, что это растение можно вырастить самостоятельно дома?

Главред решил разобраться, как выращивать куркуму в домашних условиях.

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Виды куркумы для выращивания в комнатных условиях

Как пишет издание marthastewart, существует более 130 разновидностей куркумы, и многие из них можно выращивать в комнатных условиях, включая желтую, черную, красную и белую куркуму. Чаще всего используется желтый сорт куркумы, известный своей высокой урожайностью и выносливостью.

Когда сажать куркуму в помещении

Для достижения наилучших результатов, высаживать куркуму нужно в конце зимы, примерно за десять месяцев до первых осенних заморозков. Поскольку куркума требует длительного вегетационного периода, февраль - отличный месяц для начала выращивания этой специи.

Как посадить куркуму в домашних условиях

Куркуму лучше всего выращивать из корней или корневищ растения, которые можно увидеть в продуктовом магазине. Вот как вырастить куркуму из корневищ:

Выберите корневища куркумы с несколькими глазками - именно там развиваются новые побеги.

Тщательно вымойте куркуму.

Разрежьте корневища на сегменты длиной от 2 до 5 сантиметров с несколькими глазками на каждом.

Дайте сегментам полежать несколько дней.

Наполните контейнер богатым, суглинистым грунтом. Высадите сегменты в почву на глубину от 5 до 10 сантиметров и на расстоянии 15 сантиметров друг от друга глазками вверх.

Хорошо полейте и поставьте сегменты в теплое место с ярким непрямым солнечным светом.

Как ухаживать за куркумой в домашних условиях

Солнечный свет. Для процветания куркуме требуется не менее шести часов солнечного света.

Для процветания куркуме требуется не менее шести часов солнечного света. Почва. Куркума лучше всего растет в хорошо сбалансированной почве со слабокислым уровнем рН от 6,0 до 7,0.

Куркума лучше всего растет в хорошо сбалансированной почве со слабокислым уровнем рН от 6,0 до 7,0. Вода. Куркума нуждается в обильном поливе во время вегетации, но избегайте переувлажнения.

Куркума нуждается в обильном поливе во время вегетации, но избегайте переувлажнения. Температура. Поддерживайте стабильно теплую температуру около 25 градусов по Цельсию, чтобы стимулировать прорастание после посадки.

Когда собирать урожай куркумы

Куркума развивает первичный стебель, вокруг которого растут картофелины. Ее можно собирать, когда листья и стебель становятся коричневыми и сухими (примерно через 10 месяцев после посадки). Аккуратно вытащите все растение, чтобы собрать урожай, отряхнув землю.

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