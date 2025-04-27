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"Ситуация сложная": Зеленский сказал, где РФ активно проводит штурмы

Марина Фурман
27 апреля 2025, 16:35
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ВСУ все еще продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.
Зеленский, ВСУ
Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Основное:

  • Россияне продолжают штурмовать позиции украинских бойцов
  • Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях
  • ВСУ ведут активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей

Ситуация на фронте остается сложной. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.

Украинский лидер заявил, что по состоянию на середину 27 апреля зафиксировано почти 70 российских штурмов позиций ВСУ.

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"Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость", - написал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что ВСУ продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.

"Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях. Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, оккупационные войска России продолжают искать возможности для прорыва украинской обороны на Сумщине, пытаясь расширить зону боевых действий. Враг хочет прорваться на направлениях Басовки и Журавки.

Недавно аналитики американского Института изучения войны рассказали, что в Сумской области вдоль границы Украины со страной-агрессором Россией, оккупанты пытаются создать оборонительную буферную зону, а также приблизиться к областному центру - городу Сумы.

Между тем офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что после многомесячной борьбы оккупационные войска страны-агрессора России все еще пытаются захватить город Покровск, что в Донецкой области. Вблизи населенного пункта ежедневно происходит большое количество боестолкновений.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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