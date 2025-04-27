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Трамп лично настаивал на встрече с Зеленским: Уолтц раскрыл неожиданные детали

Руслана Заклинская
27 апреля 2025, 20:29
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Президент США хочет заставить Россию сесть за стол переговоров с помощью кнута и пряника, заявил Майк Уолтц.
Трамп лично настаивал на встрече с Зеленским: Уолтц раскрыл неожиданные детали
Трамп хотел лично поговорить с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Уолтца:

  • Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане

  • США решительно настроены подписать соглашение с Украиной по минералам

    видео дня

  • Трамп готов использовать тактику "кнута и пряника" для привлечения России к переговорам

Президент США Дональд Трамп лично настаивал на проведении переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет The Telegraph.

По его словам, Трамп был решительно настроен на личную беседу с Зеленским в Ватикане. Президент США стремился обсудить возможности для мирного соглашения, которое могло бы привести к завершению войны в Украине.

"То, что он намеревался сделать, это поговорить с Зеленским с глазу на глаз и поговорить о том, как мы собираемся положить конец самой большой сухопутной войне в Европе", - сказал советник Трампа.

Уолтц также подчеркнул, что Трамп был полностью настроен использовать дипломатические усилия для завершения войны в Украине и "поговорить с обеими сторонами".

"Особенно важно было видеть, как другие мировые лидеры наблюдали за тем, что происходило, а Трамп двигал процесс вперед", - добавил он.

  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП

Тактика "кнута и пряника"

Кроме этого, советник президента США заявил, что Дональд Трамп будет применять "кнут и пряник", чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Он полон решимости использовать и пряник, и кнут, чтобы привлечь обе стороны к переговорам, обсуждению тех вопросов, которые мы уже поднимали, чтобы окончательно положить этому конец с помощью европейской архитектуры безопасности", - рассказал Уолтц.

По его мнению, США могут применить санкции против российских банков и принять меры в нефтегазовом секторе, чтобы повлиять на Москву. Уолтц также отметил, что США уверены в подписании соглашения с Украиной по минералам.

"Украинское соглашение будет заключено - участники переговоров упорно работали на выходных. Президент намерен достичь этого", - добавил советник Трампа.

Смотрите комментарий Уолтца о встрече президентов в Ватикане:

Трамп лично настаивал на встрече с Зеленским: Уолтц раскрыл неожиданные детали
Уолтц рассказал о встрече Трампа с Зеленским / Фото: скриншот

Встреча Трампа с Зеленским в Ватикане - что известно

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Сначала украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. После этого Зеленский и Трамп приняли участие в церемонии, а также договорились о дальнейших переговорах после похорон.

Зеленский назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Италии "хорошей" и отметил, что она может стать исторической, если будут достигнуты совместные результаты.

Как сообщал Главред, в Белом доме оценили встречу Трампа и Зеленского, как "очень продуктивную". По информации Офиса президента Украины, встреча длилась 15 минут.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа Майкл Уолтц
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