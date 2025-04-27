28 апреля нельзя ссориться и спорить: какой праздник и день ангела

В Проводную неделю в Украине посещают могилы, наводят порядок на кладбищах.

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28 апреля нельзя ссориться и спорить / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 28 апреля

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 28 апреля

По новоюлианскому календарю 28 апреля церковь отмечает апостолов Ясона и Сосипатра; мученицы Керкиры, девы, святителя Кирилла Туровского; мученика Саторния и других погибших с ним на острове Керкиры. Начинается вторая неделя после Пасхи, в это время в разных регионах продолжаются поминальные дни – Проводы, или Гробки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 апреля

Апостол Ясон происходил из Малой Азии и был епископом в городе Тарса. Вместе апостолы были учениками Святого апостола Павла и отправились на остров Керкира недалеко от Греции. Там они обратили многих в христианство, в том числе дочь правителя, девушку по имени Керкира.

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Обращенные христиане умерли мученической смертью по приказу правителя острова, среди них мученик Саторний, Зинон, Неон, Виталий и другие. Апостолам Ясону и Сосипатру удалось скрыться на соседнем острове, там они построили несколько церквей и продолжили проповедовать.

Святитель Кирилл родился в XII веке в городе Турове. Отбывал свой монашеский подвиг в Туровском Борисоглебском монастыре. Кирилл написал три произведения о монашестве. За свои монашеские подвиги был избран епископом. На Руси его считали своим Златоустом.

Народные традиции и приметы

В Проводную неделю в Украине посещают могилы, наводят порядок на кладбищах. В разных регионах могут быть выбраны разные дни для посещения могил.

28 апреля такие народные приметы:

звездное небо ночью сулит богатый урожай;

если одуванчики еще не зацвели, то лето будет сухим и жарким;

солнечный безоблачный рассвет предвещает теплое погожее лето.

Поскольку в украинских традициях очень почитается культ предков, то Проводы и родительские поминальные субботы имеют особое значение и отмечаются с определенными обрядами, которые могут быть похожи даже на праздник.

В церквях читается поминальная служба, а после службы на кладбище идет шествие со священником, за ним верующие с хоругвями, крестами. Этот обычай может сопровождать церковный хор. Между могилами читается общая молитва.

Что можно делать 28 апреля

В православный праздник обращаются с молитвами к святым дня, как к ходатаям за нас перед Господом. В поминальный день принято идти в храм, чтобы помолиться за умерших, навещать их могилы.

По народным приметам в этот день нужно умываться теплой водой, чтобы смыть с себя все болезни и несчастья. Также принято просить прощения друг у друга и забывать старые обиды.

Что нельзя делать 28 апреля

В дни Проводов нельзя:

употреблять алкоголь, а особенно брать его на кладбище;

ссориться и спорить;

злословить и оскорблять кого-то;

отказывать в подаянии.

В народе считали, что в эти дни нельзя, говоря об умерших, называть их покойниками, ведь их духи в это время среди живых и все слышат.

Именины и день ангела 28 апреля

По новому церковному календарю 28 апреля в Украине свои именины отмечают Кирилл и Виталий.

Кирилл происходит из древнегреческого языка и означает "владыка" или "властитель".

Виталий происходит из латыни и переводится как "жизнеспособный" или "дающий жизнь".

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