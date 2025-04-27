Трамп имеет шанс стать 'величайшим' в истории США: нардеп сказал, как ему это сделать

Трамп, по словам Мережко, может приехать в Киев и заявить, что он является украинцем.

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Трамп имеет шанс стать "величайшим" в истории США / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Александр Мережко:

Трамп лично хочет быть великим

Встреча Зеленского с Трампом была важной

У президента США Дональда Трампа есть шанс стать "величайшим президентом в истории США", если он будет следовать "легендарным" примерам своих предшественников, таких как Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Такое мнение выразил украинский депутат Александр Мережко в интервью Kyiv Independent.

По словам председателя комитета по международным делам ВРУ, Трамп лично хочет быть великим. Он хочет вписать свое имя в историю. Поэтому Украина является для него "шансом". Для этого Мережко привёл в пример знаковые моменты мировой истории - речь Кеннеди "Ich bin ein Berliner" в 1963 году и призыв Рейгана "Снесите эту стену" в 1987 году, которые сделали их бессмертными фигурами на мировой арене.

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Трамп, по его словам, может приехать в Киев и заявить, что он является украинцем.

"Или: "Мы выражаем солидарность с вами, мы на вашей стороне, вы боретесь за правое дело", - он войдёт в историю как человек, который сможет затмить даже Кеннеди и Рейгана", - добавил Мережко.

Кроме того, нардеп назвал "важной" встречу президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Ватикане. Сразу после этого в риторике американского лидера произошли заметные изменения. Он заявил: "Нет никаких оснований для того, чтобы Путин продолжал обстреливать ракетами гражданские объекты, города и посёлки за последние несколько дней". Это заставило его задуматься над тем, что возможно кремлевский диктатор и вовсе не хочет останавливать войну, а лишь тянет время.

Мережко отметил, что эта встреча может потенциально открыть путь для более позитивного диалога между Трампом и Зеленским.

"Если он использует этот шанс, он станет великим. Если нет - его запомнят в негативном ключе", - сказал депутат.

Переговоры о завершении войны в Украине - новости по теме

Напомним, 25 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно войны в Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча длилась три часа и была "конструктивной и полезной". Обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Это уже четвертая поездка Виткоффа в Россию для таких переговоров.

Также президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ. После недавней встречи с Владимиром Зеленским он отметил, что стороны уже близки к завершению войны.

Как сообщал Главред, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон показал Украине и России путь к завершению войны. По его словам, мира можно достичь, если обе стороны согласятся на конкретные шаги.

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