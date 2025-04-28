"США могут признать Крым российским": эксперт раскрыл тревожный сценарий

Тарас Загородний назвал, что является главной проблемой для страны-агрессора РФ.

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Украина никогда не признает Крым российским

Теоретически США могут признать Крым российским

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что Украина никогда не признает Крым российским.

"Никто под этим не подпишется. Кто захочет подписать себе приговор в госизмене. Чисто теоретически США могут признать Крым российским. Но мм это ничего не даст, кроме позора", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит, что вскоре ожидается понижение цен на нефть, что является главной проблемой страны-агрессора РФ.

"При этом США бьют по всей дуге союзников РФ. Бьют по Ирану, недавно были введены санкции на поставки нефти в Китай. Начинается давление на Китай. И Китай сейчас девальвирует юань, и я убежден, что это не последняя девальвация юаня. А для России это означает, что ее резервы обесцениваются. Если сейчас Россия девальвирует рубль, то она потеряет еще 20% своих доходов от торговли нефтью", - отметил он.

По его словам, удары все равно наносятся, как бы Штаты ни пытались "спасти" Россию.

"Можно учиться у европейцев. Они говорят, что без США, конечно же, ничего не будет, ничего не получится. Тем временем Португалия закупает шведские Gripen вместо американских F-35. Конечно же, без США ничего не будет, только сначала Европа перестанет покупать американское оружие, будет вытеснять американский бизнес из Европы, потому что зачем он нужен без безопасности, и т.д. Так что Штаты уже теряют деньги на ровном месте", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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