Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"США могут признать Крым российским": эксперт раскрыл тревожный сценарий

Алексей Тесля
28 апреля 2025, 02:30
11
Тарас Загородний назвал, что является главной проблемой для страны-агрессора РФ.
Тарас Загородний, Дональд Трамп
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украина никогда не признает Крым российским
  • Теоретически США могут признать Крым российским

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что Украина никогда не признает Крым российским.

"Никто под этим не подпишется. Кто захочет подписать себе приговор в госизмене. Чисто теоретически США могут признать Крым российским. Но мм это ничего не даст, кроме позора", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит, что вскоре ожидается понижение цен на нефть, что является главной проблемой страны-агрессора РФ.

"При этом США бьют по всей дуге союзников РФ. Бьют по Ирану, недавно были введены санкции на поставки нефти в Китай. Начинается давление на Китай. И Китай сейчас девальвирует юань, и я убежден, что это не последняя девальвация юаня. А для России это означает, что ее резервы обесцениваются. Если сейчас Россия девальвирует рубль, то она потеряет еще 20% своих доходов от торговли нефтью", - отметил он.

По его словам, удары все равно наносятся, как бы Штаты ни пытались "спасти" Россию.

"Можно учиться у европейцев. Они говорят, что без США, конечно же, ничего не будет, ничего не получится. Тем временем Португалия закупает шведские Gripen вместо американских F-35. Конечно же, без США ничего не будет, только сначала Европа перестанет покупать американское оружие, будет вытеснять американский бизнес из Европы, потому что зачем он нужен без безопасности, и т.д. Так что Штаты уже теряют деньги на ровном месте", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Другие новости:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Загородний
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США отказались от скандального требования в соглашении об ископаемых с Украиной

США отказались от скандального требования в соглашении об ископаемых с Украиной

00:06Политика
"Россия пытается обмануть мир": Зеленский раскрыл план Кремля

"Россия пытается обмануть мир": Зеленский раскрыл план Кремля

21:46Война
При каких условиях РФ может прекратить огонь: в Москве назвали 2 требования Путина

При каких условиях РФ может прекратить огонь: в Москве назвали 2 требования Путина

20:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

Последние новости

02:30

"США могут признать Крым российским": эксперт раскрыл тревожный сценарий

01:30

Дождалась своего звездного часа: Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон

00:06

США отказались от скандального требования в соглашении об ископаемых с Украиной

00:05

"Будет сложнее": спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл детали личной жизни

27 апреля, воскресенье
23:18

Что Трамп сказал Макрону и Зеленскому в Риме: в СМИ расшифровали несколько фразФото

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
22:55

36-летний ведущий Соломка признался, почему его освободили от мобилизации

22:04

РФ оккупировала село в Донецкой области: враг хочет прорваться к важному городу

21:46

"Россия пытается обмануть мир": Зеленский раскрыл план Кремля

21:34

Водителей призвали периодически менять местами шины на авто: какая причина

Реклама
20:56

При каких условиях РФ может прекратить огонь: в Москве назвали 2 требования Путина

20:29

Трамп лично настаивал на встрече с Зеленским: Уолтц раскрыл неожиданные деталиФотоВидео

20:16

"У меня нет желания": Злата Огневич призналась, почему отказалась от материнства

19:35

Часть украинцев сможет платить на 50% меньше за свет: кому повезет в мае

19:33

Команда Трампа планирует провести переговоры с КНДР – Axios

19:29

РФ готова искать "баланс интересов": Лавров выдал заявление об уступках по УкраинеВидео

19:25

В Украине ударят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю апреля в цифрахмнение

18:43

Уничтожили группу морпехов РФ: в ССО показали кадры проведения операции на Курщине

18:29

Трамп имеет шанс стать "величайшим" в истории США: нардеп сказал, как ему это сделать

18:25

Цены упадут на 25%: в Украине резко снижается стоимость популярного продукта

Реклама
18:25

Посевной календарь на май 2025: что посадить до лета

17:51

Где в Украине похоронены сразу два Папы Римские: историк раскрыл малоизвестные местаВидео

17:48

Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров

17:46

Самый модный тренд 2025: что одеть с джинсами женщине

17:32

Мальта продавала паспорта россиянам под санкциями – FT

17:14

Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначальноВидео

17:03

"Решающая неделя": у Трампа сделали громкое заявление о завершении войныВидео

17:02

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

16:43

Дантес признался, что в отношениях с Кацуриной делает его счастливым

16:35

"Ситуация сложная": Зеленский сказал, где РФ активно проводит штурмы

16:30

РФ собралась расширить зону боев на Сумщине: в ГПСУ раскрыли непростую ситуацию

16:17

Что будет с долларом в ближайшее время: банкир ответил, ждать ли крутого пике

16:05

Можно ли убирать в доме, когда кто-то из семьи в дороге: священник ответил

15:58

Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

15:55

Неожиданный ответ сразит наповал: из чего на самом деле делают протеин

15:29

Песков прокомментировал новые заявления Трампа о Крыме: что сказали в Кремле

15:15

Враг достает до позиций: офицер сообщил о трудностях возле Покровска

14:58

Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

14:44

РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну - разведка Британии

14:15

Отец экс-участницы группы Виа Гра погиб на войне

Реклама
13:51

Хитрый фокус гарантирует результат: чем быстро и недорого покрасить бетонный пол

13:42

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:23

28 апреля нельзя ссориться и спорить: какой праздник и день ангела

13:12

Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

12:36

Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

12:26

"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики ПутинаВидео

12:25

Налчаджиоглу раскрыл настоящую причину молчания Лорак о войне в Украине

12:07

Дипломатический вояж Зеленского: WP оценил встречу с Трампом в Ватикане

12:05

Пытаются заманить Украину: эксперт предупредил о ловушке США

11:49

Рекордный урожай удивит даже соседей: как быстро увлажнить почву в теплице

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять