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Мальта продавала паспорта россиянам под санкциями – FT

Виталий Кирсанов
27 апреля 2025, 17:32
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Мальта является последней страной ЕС, которая продает гражданство, что вызывает возмущение Еврокомиссии.
Мальта продавала паспорта россиянам под санкциями
Мальта продавала паспорта россиянам под санкциями / коллаж: Главред, фото: mirabelloconsultancy.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Лица, покупающие мальтийские паспорта, становятся гражданами ЕС
  • Кто стал владельм мальтийских паспортов

Около семи российских бизнесменов и чиновников, находящихся под санкциями ЕС, США и Украины, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы", которая позволяет обходить запрет на въезд. Об этом сообщает Financial Times.

Владельцы этих паспортов входят в большую группу из 16 человек, которые успешно оплатили мальтийское гражданство, несмотря на то, что были политически известными лицами, или теми, кто позже попал в санкционные списки или были осуждены за преступления.

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Российский бизнесмен Альберт Авдолян, находящийся под санкциями ЕС из-за войны России против Украины, с 2015 года может частично обходить запрет на поездки благодаря мальтийскому паспорту, который он приобрел в рамках "золотой" визовой программы. Уже на этой неделе Европейский суд должен вынести решение относительно будущего этой схемы.

Мальта является последней страной ЕС, которая продает гражданство, что вызывает возмущение Европейской комиссии. Она подала иск в Суд ЕС, требуя прекратить программу. Еврокомиссия подчеркнула, что такие схемы "подрывают саму суть и целостность гражданства ЕС".

"Для некоторых это страховка, для других - стратегия выхода... эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты", - сказала Эка Ростомашвили из Transparency International.

Лица, покупающие мальтийские паспорта, становятся гражданами ЕС с правом проживания внутри блока. Они могут легко открывать банковские счета и бизнесы ЕС, а также путешествовать во многие другие страны без визы.

Среди других владельцев мальтийских паспортов:

  • Евгения Бернова, которую США обвинили в незаконном экспорте оборудования двойного назначения для российских конечных пользователей через компанию на Мальте. Она утверждает, что приобрела гражданство законно и имела настоящие связи с Мальтой.
  • Павел Мельников, российский миллионер, осужденный в Финляндии за налоговые преступления. Его мальтийское гражданство было аннулировано, но он оспаривает это решение.
  • Семен Куксов, осужденный в Великобритании за отмывание денег.Также мальтийские паспорта получили трое членов саудовской королевской семьи. Обвинительных заключений против них не выдвигалось.

Программа Мальты требует от заявителей единовременной инвестиции не менее €600 тысяч, аренды или покупки жилья, благотворительного взноса в €10 тысяч и проживания в стране не менее года (или трех лет для меньших инвестиций).

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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