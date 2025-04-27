Часть украинцев сможет платить на 50% меньше за свет: кому повезет в мае

Меньше за электроэнергию будут платить потребители, которые пользуются двухзонными электросчетчиками.

https://glavred.info/economics/chast-ukraincev-smozhet-platit-na-50-menshe-za-svet-komu-povezet-v-mae-10659635.html Ссылка скопирована

Как сэкономить на электроэнергии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто может сэкономить на счетах за свет

Как передать показания света, если установлен двухзонный электросчетчик

В мае бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по действующим тарифам. За каждый киловатт-час электроэнергии потребители продолжат платить 4,32 грн. Впрочем часть украинцев сможет сэкономить на счетах за свет. Об этом говорится на сайте компании YASNO.

В мае меньше за электроэнергию будут платить потребители, которые пользуются двухзонными электросчетчиками.

видео дня

Двухзонный счетчик позволяет уменьшить расходы на электроэнергию до 50%. В отличие от обычного, он фиксирует не только объем использованной электроэнергии, но и время ее потребления.

Поэтому дневной тариф (с 7:00 до 23:00) останется неизменным, а ночью (с 23:00 до 7:00) киловатт-час будет стоить вдвое меньше.

Как передать показатели света?

Передать показатели электросчетчика потребители могут через личный кабинет на сайте YASNO, мобильное приложение компании или чат-боты в Viber и Telegram.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - новости по теме

Как писал Главред, с 1 мая тарифы на электроэнергию для украинцев остаются неизменными. За каждый киловатт-час электроэнергии потребители продолжат платить 4,32 грн. Также цена на природный газ остается без изменений - 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Другие новости:

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред