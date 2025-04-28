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Дождалась своего звездного часа: Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон

Анна Подгорная
28 апреля 2025, 01:30
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Похоже, Питт преодолел свои страхи, и готов повести 32-летнюю возлюбленную под венец.
Брэд Питт
Брэд Питт сейчас - актер позвал замуж Инес Де Рамон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В декабре 2024 года Брэд Питт развелся со своей второй женой - Анджелиной Джоли
  • Из-за того, что он сразу не взял в жены свою нынешнюю подругу Инес Де Рамон, появились слухи о том, что актер совершенно не готов к новому браку
  • Теперь сообщается, что помолвка между Питтом и Де Рамон все же состоялась

На днях в СМИ появилась новость о том, что 61-летний Брэд Питт пытается всяческий избежать брака с его 32-летней подругой Инес Де Рамон. Их отношения завязались в декабре 2022 года, когда актер все еще был официально женат и находился в процессе восьмилетнего развода с Анджелиной Джоли. Казалось, что лишь судебные тяжбы и фактический статус женатого мужчины останавливал Питта от брака с Де Рамон.

Однако, когда в конце декабря 2024 года Брэд получил долгожданную свободу, Инес свое предложения руки и сердца не получила - якобы актер настолько истощен разводом и подавлен из-за того, что его дети отказались от него, что боится менять что-то в отношениях с молодой возлюбленной. Дескать у них и так все прекрасно, к чему эти брачные условности?

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Вся эта история, которую активно подхватили СМИ, была, вероятно, обманным маневром, чтобы отвлечь прессу и поклонников голливудской звезды от другого события. Издание Radar Online сообщает, с отсылкой на собственные источники, что Брэд Питт все же прислушался к советам близкого окружения, и таки встал перед Инес Де Рамон на одно колено. Это произошло перед тем, как актер отправился в командировку в Новую Зеландию - на съемки нового фильма.

Источник также отмечает, что Питт высоко ценит свою невесту за то, что она не принадлежит к киноиндустрии, и с морально-этической точки зрения в их отношениях нет конкуренции за популярность.

Стоит отметить, что ни "отказ" Брэда Питта от женитьбы, ни его помолвку сам актер и его представители пока не комментировали.

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Кто такой Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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