Дождалась своего звездного часа: Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон

Похоже, Питт преодолел свои страхи, и готов повести 32-летнюю возлюбленную под венец.

https://glavred.info/starnews/dozhdalas-svoego-zvezdnogo-chasa-bred-pitt-sdelal-predlozhenie-ines-de-ramon-10659674.html Ссылка скопирована

Брэд Питт сейчас - актер позвал замуж Инес Де Рамон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В декабре 2024 года Брэд Питт развелся со своей второй женой - Анджелиной Джоли

Из-за того, что он сразу не взял в жены свою нынешнюю подругу Инес Де Рамон, появились слухи о том, что актер совершенно не готов к новому браку

Теперь сообщается, что помолвка между Питтом и Де Рамон все же состоялась

На днях в СМИ появилась новость о том, что 61-летний Брэд Питт пытается всяческий избежать брака с его 32-летней подругой Инес Де Рамон. Их отношения завязались в декабре 2022 года, когда актер все еще был официально женат и находился в процессе восьмилетнего развода с Анджелиной Джоли. Казалось, что лишь судебные тяжбы и фактический статус женатого мужчины останавливал Питта от брака с Де Рамон.

Однако, когда в конце декабря 2024 года Брэд получил долгожданную свободу, Инес свое предложения руки и сердца не получила - якобы актер настолько истощен разводом и подавлен из-за того, что его дети отказались от него, что боится менять что-то в отношениях с молодой возлюбленной. Дескать у них и так все прекрасно, к чему эти брачные условности?

видео дня

Вся эта история, которую активно подхватили СМИ, была, вероятно, обманным маневром, чтобы отвлечь прессу и поклонников голливудской звезды от другого события. Издание Radar Online сообщает, с отсылкой на собственные источники, что Брэд Питт все же прислушался к советам близкого окружения, и таки встал перед Инес Де Рамон на одно колено. Это произошло перед тем, как актер отправился в командировку в Новую Зеландию - на съемки нового фильма.

Источник также отмечает, что Питт высоко ценит свою невесту за то, что она не принадлежит к киноиндустрии, и с морально-этической точки зрения в их отношениях нет конкуренции за популярность.

Стоит отметить, что ни "отказ" Брэда Питта от женитьбы, ни его помолвку сам актер и его представители пока не комментировали.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему развелись Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет вместе. Секрет распада их брака через четыре года после расставания рассказала бывшая жена миллиардера.

Также звезда "Властелина колец" Кейт Бланшетт рассказала про желание уйти из актерства. Тридцатилетняя карьера в шоу-бизнесе так и не изменила некоторые взгляды артистки.

Читайте также:

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред