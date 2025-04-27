36-летний ведущий Соломка признался, почему его освободили от мобилизации

Вячеслав Соломка пошел в военкомат для прохождения ВВК еще в 2022 году.

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Вячеслав Соломка новости - почему ведущий Соломка не в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

Вкратце:

Вячеслав Соломка освобожден от военной службы по непригодности

Соответствующее решение шоумен получил еще в первый год полномасштабной войны

Украинский ведущий и актер Вячеслав Соломка - мужчина призывного возраста. 36-летний шоумен не имеет бронирования от телеканала, на котором работает, но на законных основаниях освобожден от воинской службы и может выезжать за границу во время полномасштабной войны в Украине.

Об этом Соломко сообщил в интервью для ТСН. Он пошел в военкомат чтобы встать на учет еще в 2022 году, и после прохождения военно-врачебной комиссии его признали непригодным к военной службе. Прежде Вячеслав имел серьезные проблемы со здоровьем, природу которых он, впрочем, озвучивать не стал.

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"Мне бронирование не нужно. Потому что я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, стать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переотправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После этого я, как и все, прошел медицинское обследование. Пришел в военкомат, привез результаты анализов и мне сказали: "Вы непригодны к военной службе и исключены с воинского учета". Все, после этого я даже выезжаю за границу. Это по состоянию здоровья. Ни копейки не давал!" - сообщил Вячеслав Соломка.

Вячеслав Соломка новости - почему ведущий Соломка не в ВСУ / instagram.com/v_solomka

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Кто такой Вячеслав Соломка? Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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