Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

Что сказал Андрюс Кубилюс:
- Россия требует "никакого НАТО" для Украины
- "Нет-НАТО" для Украины облегчает РФ планирование следующей агрессии
Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в своей заметке в Х.
"Россия требует "никакого НАТО" для Украины. Не потому, что она боится антироссийского наступления НАТО с украинской территории", - пояснил он.видео дня
По его словам, Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.
"Нет-НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - констатировал Андрюс Кубилюс.
Отказ Украины от вступления в НАТО - что известно
Напомним, Главред писал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается.
Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, хоть РФ и выступает против этого. При этом США не поддерживали стремление Украины, но и не юридически не отказывали.
Несмотря на это в СМИ недавно появилась информация, что Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.
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