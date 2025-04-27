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Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

Виталий Кирсанов
27 апреля 2025, 15:58
1866
Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.
Россия требует "никакого НАТО" для Украины
Россия требует "никакого НАТО" для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/KubiliusA

Что сказал Андрюс Кубилюс:

  • Россия требует "никакого НАТО" для Украины
  • "Нет-НАТО" для Украины облегчает РФ планирование следующей агрессии

Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в своей заметке в Х.

"Россия требует "никакого НАТО" для Украины. Не потому, что она боится антироссийского наступления НАТО с украинской территории", - пояснил он.

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По его словам, Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.

"Нет-НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - констатировал Андрюс Кубилюс.

вступление в НАТО инфографика
Инфографика: Главред

Отказ Украины от вступления в НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, хоть РФ и выступает против этого. При этом США не поддерживали стремление Украины, но и не юридически не отказывали.

Несмотря на это в СМИ недавно появилась информация, что Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

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