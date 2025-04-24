Цена мира: Кулик объяснил, чем может торговаться Украина для окончания войны

В США готовы активно продвигать идею отказа Украины от НАТО.

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Украина может использовать вопрос членства в НАТО в качестве торга / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что сказал Кулик:

Отказ Украины от членства в НАТО может быть реализован по-разному

В США считают, что смогут убедить Киев отказаться от вступления в Альянс

Отказ от НАТО может стать "платой" за устойчивый мир в Украине

В СМИ появилось информация, что США предлагают Украине для завершения войны согласиться на несколько пунктов, в частности отказ от членства в НАТО. Такое решение может быть реализовано в нескольких форматах.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, в самом Альянсе могут отменить резолюцию Будапештского саммита НАТО 2008 года, когда Украина получила признание права стать членом НАТО.

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Еще один вариант - это принятие новой резолюции НАТО с зафиксированной невозможностью приобретения Украиной членства в Альянсе, а также внесение в нашу Конституцию статьи, которая закрепит внеблок. Также Конгресс США может принять закон о невозможности вступления Украины в НАТО.

"Первое невозможно без согласования Украиной и европейскими партнерами, потому что НАТО - это не американский блок, а кооперативный, в отличие от ОДКБ", - пояснил Кулик.

Он добавил, что США не будут оставлять попыток через Украину продвинуть идею о том, что Киев сам должен внести соответствующие изменения в Конституцию и закрепить свою внеблоковость. Вашингтон считает, что это решение удастся пролоббировать в Украине, путем угроз и шантажа.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

"Давайте будем откровенными: и в Украине есть силы, которые считают, что НАТО нам "не светит", поэтому нет смысла за него цепляться, если этим вопросом можно поторговаться. И я предполагаю, что политическое руководство действительно может поторговаться этим вопросом. По крайней мере если в результате мы получим устойчивый мир, это может быть ценой", - подытожил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Отказ Украины от вступления в НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, хоть РФ и выступает против этого. При этом США не поддерживали стремление Украины, но и не юридически не отказывали.

Несмотря на это в СМИ недавно появилась информация, что Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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