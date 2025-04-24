Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

Анна Косик
24 апреля 2025, 12:14
2074
Электроснабжение в Украине претерпевает изменения с середины лета.
розетка, напряжение
Изменение напряжения качественно улучшит работу электроприборов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Основное:

  • Номинальное напряжение в Украине изменится на 230 вольт
  • Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года
  • Изменение напряжения в розетках окажет положительное влияние

В Украине 1 июля 2025 года в розетках исчезнет напряжение в 220 вольт, зато будет 230 вольт. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом Украина примет европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В.

видео дня

"Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении.

Такие изменения должны положительно повлиять на качество электроснабжения. Отметим, что переход на напряжение 230 вольт уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Электроснабжение в Украине - последние новости

Недавно некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали новости с заголовками о вероятном возвращении отключения электроэнергии. В Укрэнерго заявили, что распространяемая информация не является достоверной и никаких мер ограничения пока нет.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию. Причиной этого стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления.

Напомним, Главред писал, что в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. Однако отключения до сих пор происходят у тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг.

Больше новостей:

Что такое НКРЭКУ?

НКРЭКУ - национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Является независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины электроэнергия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

11:34Экономика
Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по Киеву

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по Киеву

11:17Война
РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удара

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удара

10:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

Последние новости

12:46

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:45

Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

12:43

Лиза Глинская рассказала, как сильно ее крошечные дети боятся взрывов

12:36

РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

12:14

Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людейНочная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей
12:09

Взрывы всколыхнули Житомир и пригород: подробности ночного обстрела

12:07

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

11:46

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

11:34

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

Реклама
11:17

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по КиевуВидео

11:14

На Россию налетели дроны: производство ракетных комплексов оказалось под угрозой

11:00

"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

10:58

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удараФотоВидео

10:40

"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

10:31

"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

10:25

Карта Deep State онлайн за 24 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:17

Курс доллара резко вырастет: стало известно, на сколько подорожает валюта

10:12

Администрация Трампа давит на Киев для принятия выгодного РФ мирного плана – NYT

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

09:50

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначальноВидео

Реклама
09:49

YUNA-2025: полный список победителей премии

09:38

"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреляФото

09:10

"Мы встретимся с ним": Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным

09:00

"Бабка хайпует": путинистка Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

08:13

Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФФотоВидео

08:13

После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

08:00

Украина попала в настоящий цугцванг, осталось только два сценариямнение

07:13

В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известноФотоВидео

06:10

Продолжается игра "кто сорвет перемирие": что происходит на самом делемнение

05:02

Ученые назвали 6 самых распространенных снов и раскрыли их истинное значение

04:30

Постельное белье станет мягче и удобнее: что нужно положить в стиралку

04:02

РФ запустила вторую волну ракет: Ту-95 выполнили маневры, с моря летят "Калибры"

04:01

Дорого, или слишком опасно: почему сейчас не летают на Луну

03:32

"Будут попытки наступления": есть ли угроза открытия РФ нового фронта

03:02

Не только для красоты: зачем устанавливают на авто по две выхлопные трубы

02:34

"Все очень серьезно": в Киеве и области горят дома и авто, есть пострадавшиеВидео

02:30

"Проигранный бой, но не битва": почему Украине не нужно продление перемирия

01:30

Седина, морщинки и ни капли косметики: весенняя Сальма Хайек очаровала свежими фото

01:16

В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты

Реклама
00:49

РФ атакует Украину "Калибрами", в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

23 апреля, среда
23:56

Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

23:55

"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

23:39

Звезда "Игры престолов" опозорился визитом в РФ - детали

22:51

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

22:46

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

22:41

"Меня там грохнут": лживая путинистка Симоньян собралась в УкраинуВидео

22:37

Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

22:37

Лунный гороскоп на 24 апреля: как притянуть к себе гармонию и достаток

22:20

Цымбалюк отреагировал на слухи про роман с известной певицей и возможное отцовство

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять