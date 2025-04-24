Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

Электроснабжение в Украине претерпевает изменения с середины лета.

https://glavred.info/ukraine/uzhe-ne-220-volt-v-ukraine-menyaetsya-standart-v-rozetkah-budet-drugoe-napryazhenie-10658804.html Ссылка скопирована

Изменение напряжения качественно улучшит работу электроприборов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Основное:

Номинальное напряжение в Украине изменится на 230 вольт

Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года

Изменение напряжения в розетках окажет положительное влияние

В Украине 1 июля 2025 года в розетках исчезнет напряжение в 220 вольт, зато будет 230 вольт. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом Украина примет европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В.

видео дня

"Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении.

Такие изменения должны положительно повлиять на качество электроснабжения. Отметим, что переход на напряжение 230 вольт уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Электроснабжение в Украине - последние новости

Недавно некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали новости с заголовками о вероятном возвращении отключения электроэнергии. В Укрэнерго заявили, что распространяемая информация не является достоверной и никаких мер ограничения пока нет.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию. Причиной этого стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления.

Напомним, Главред писал, что в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. Однако отключения до сих пор происходят у тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг.

Больше новостей:

Что такое НКРЭКУ? НКРЭКУ - национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Является независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред