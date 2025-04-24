На Россию налетели дроны: производство ракетных комплексов оказалось под угрозой

Взрывы прогремели в Коломне, где также производят ЗРК.

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Дроны могли поразить важное предприятие РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ (иллюстративное)

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Жители Коломны сообщили о взрывах и вспышках в небе

Вероятно, дроны атаковали предприятие, которое производит вооружение

В Минобороны заявили о сбивании дронов

В ночь на 24 апреля в Коломне, что в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Как сообщают росСМИ, там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была осуществлена атака.

Дело в том, что предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

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Местные жители заявили, что слышали звуки работы ПВО, а также опубликовали кадры, на которых слышно, как летит дрон, раздаются взрывы и выстрелы.

Официально власти РФ сначала не комментировали атаку, однако впоследствии в Минобороны страны-агрессора традиционно отчитались об успешной работе ПВО, которая якобы сбила два дрона в пределах Московской области.

Атаки дронов на российские объекты - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины двое суток успешно проводили дальнобойную атаку по одному и тому же объекту РФ - пункту постоянной дислокации 112-й ракетной бригады, который находится в городе Шуя Ивановской области.

Накануне также во Владимирской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Местные жители Киржача и Барсового сообщили о звуках детонации зенитно-управляемых ракет, в результате удара по 51 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.

Ранее, в результате удара дронов по поселку Никольское пострадали по меньшей мере 10 бойцов РФ, которых доставили в больницу, а также поврежден автотранспорт врага, в частности по меньшей мере 3 крупных транспортных средства.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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