Враг готовится к эвакуации: возле Мариуполя дроны поразили важную базу россиян

Впервые за последние полгода по территории временно оккупированного Мариупольского района нанесли удар. Он оказался успешным.

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Взрыв услышали даже жители Мариуполя / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео (иллюстративный), скрин с DeepState

Что сообщил Андрющенко:

В Никольском дроны ударили по базе оккупантов

В результате удара поврежден транспорт и ранены бойцы РФ

Россияне хотят эвакуироваться с базы, которая попала под удар

Жители временно оккупированного Мариупольского района в ночь на 18 апреля услышали взрывы. Выяснилось, что в поселке Никольское дроны атаковали базу оккупантов.

Как рассказал 24 каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в результате удара пострадали по меньшей мере 10 бойцов РФ, которых доставили в больницу, а также поврежден автотранспорт врага, в частности по меньшей мере 3 крупных транспортных средства.

видео дня

Дроны попали в базу, о которой хорошо знала Украина и давно ее отслеживала. Хотя россияне и пытались сбить дроны, однако в результате обломки упали и повредили частные дома.

"Эта база расположена рядом со станцией скорой помощи, которой оккупанты прикрываются уже не первый год. Теперь туда долетело. Будем считать это первой попыткой", - рассказал Андрющенко.

Он также отметил, что этот удар дронов был первым за последние 6 месяцев по территории Мариупольского района, а по Никольской громаде таких ударов не было уже больше года.

"Настроения у россиян не очень. По нашей информации сейчас они готовят эвакуацию этой базы. Она может переехать неподалеку. Мы знаем, где есть большое количество оккупантов, туда могут переместить базу", - добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Атака дронов на объекты РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что дроны поразили в Самарской области РФ завод Промсинтез, который занимается производством взрывчатки. Впоследствии выяснилось, что это была операция СБУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины двое суток успешно проводили дальнобойную атаку по одному и тому же объекту - пункту постоянной дислокации 112-й ракетной бригады, который находится в городе Шуя Ивановской области.

Накануне также несколько регионов Российской Федерации оказались под звуками взрывов, вызванных, предположительно, атаками беспилотников. В частности, удар был нанесен по военному аэродрому в Моздоке, что в Северной Осетии.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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