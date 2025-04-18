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Серьезное усиление: эксперт ответил, сколько Украина может получить ракет Taurus

Анна Косик
18 апреля 2025, 13:56
169
Украине могут передать ракеты Taurus двумя партиями.
Taurus, ракетный удар
Появление Taurus в Украине станет сильным политическим шагом / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Что сказал Катков:

  • Германия сможет предоставить Украине две партии ракет
  • Передача 100 ракет Taurus будет гарантировать поражение многих объектов в России
  • Ракеты Taurus усилят оборонный потенциал Украины

Германия может передать Украине ракеты Taurus. Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал в эфире Еспресо, что ВСУ могут получить по 50 единиц этих ракет двумя партиями.

Об этом, по его словам, свидетельствует разговор главы немецких Воздушных сил. Катков отметил, что 100 ракет для Украины - это реалистичные цифры, поскольку их у Германии в боеспособном состоянии есть от 150 до 250, а всего до 500.

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"То есть даже если они передадут Украине сто ракет, это будет значительное количество. И это большое количество пораженных объектов РФ", - отметил эксперт.

Катков отмечает, что поставки Taurus Украине не приведут к мгновенной победе, но при этом такое решение Германии станет очень важным шагом для усиления оборонного потенциала.

"Taurus всегда были политическим вопросом, и сейчас эти крылатые ракеты стали символом. И те красные линии со стороны РФ, относительно того, что передача Украине Storm Shadow или ATACMS приведет к участию в войне Франции, Великобритании, США, сейчас оккупанты уже об этом не вспоминают. И как только Taurus полетят по россиянам, а мы будем надеяться, что Мерц, очевидно новый глава правительства Германии, на это пойдет, оккупанты сразу забудут о том, что когда-то говорили", - добавил он.

Ракета Taurus
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Впоследствии стало известно, что по словам Фридриха Мерца Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях. Одним из них является согласование поставок с союзниками - Францией и Великобританией.

Ранее также в СМИ сообщали, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией.

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Кто такой Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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