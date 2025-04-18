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Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

Мария Николишин
18 апреля 2025, 12:53
58
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток.
Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы
Продление военного положения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главное:

  • Мобилизацию в Украине продлили до 7 августа 2025 года
  • Закон вступает в силу с 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал закон о продлении военного положения в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, президент Украины подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.

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Мобилизационный процесс в нашем государстве продлен на 90 суток. То есть до 7 августа 2025 года.

Также Владимир Зеленский поставил подпись в законопроекте №13172 "О продлении срока действия военного положения в Украине". Глава государства так же подписал его 18 апреля, инициатива вступает в силу со дня ее опубликования.

Военное положение - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 16 апреля Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится до этого времени. Однако пока такое решение считается преждевременным из-за рисков для обороноспособности и международной поддержки.

В то же время, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда продолжаются активные боевые действия, но и когда есть угроза.

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Что такое Верховная Рада Украины?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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