Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

Главное:
- Мобилизацию в Украине продлили до 7 августа 2025 года
- Закон вступает в силу с 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал закон о продлении военного положения в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, президент Украины подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.
Мобилизационный процесс в нашем государстве продлен на 90 суток. То есть до 7 августа 2025 года.
Также Владимир Зеленский поставил подпись в законопроекте №13172 "О продлении срока действия военного положения в Украине". Глава государства так же подписал его 18 апреля, инициатива вступает в силу со дня ее опубликования.
Военное положение - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 16 апреля Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится до этого времени. Однако пока такое решение считается преждевременным из-за рисков для обороноспособности и международной поддержки.
В то же время, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда продолжаются активные боевые действия, но и когда есть угроза.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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